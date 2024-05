River: el hermano de David Martínez pidió la renuncia de Demichelis y el defensor se disculpó

Tras la derrota de River ante Argentinos Juniors en La Paternal, Lucas Martínez, hermano del defensor David Martínez, publicó en Instagram un polémico mensaje dirigido al entrenador del equipo, Martín Demichelis: “En Alemania te están esperando”.

Pero la cosa no quedó ahí, luego compartió una foto junto a Marcelo Gallardo en la fiesta del plantel por la obtención de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en 2021. Aunque eliminó las publicaciones, las capturas de pantalla se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Las publicaciones del hermano de David Martínez en Instagram tras la derrota contra el Bicho.

El domingo, después del revuelo que se armó con las publicaciones, David Martínez publicó un pedido de disculpas a los “hinchas e involucrados en la situación”.

“Esas expresiones claramente no coinciden con mi forma de pensar ni de proceder en el día a día, ni tampoco con los principios que intentamos transmitir en nuestro club”, expresó en sus historias de Instagram. También pidió que “sepan disculpar” a su hermano “y no sentenciar a alguien que actuó de manera impulsiva y que, por supuesto, también está arrepentido”.

El pedido de disculpas de David Martínez. Foto: redes.

DEMICHELIS SIGUE EN RIVER

Martín Demichelis, en la conferencia de prensa posterior al partido, anticipó que va a aceptar el descontento de la gente, pero descartó la posibilidad de renunciar: “Sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, mi adolescencia y mi madurez como jugador y entrenador. Me paro enfrente del grupo sin problemas, me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día”, declaró.

Luego, en las redes una foto de una reunión entre Demichelis, el presidente del club Jorge Brito y Leonardo Ponzio dentro del micro que traslada al plantel, lo que despertó interrogantes sobre el futuro del técnico.

La charla entre Brito, Demichelis y Ponzio sobre el micro de River tras la derrota con Argentinos Juniors.

CUÁNDO VUELVE A JUGAR RIVER

El próximo jueves 30 de mayo, el millonario recibe en El Monumental a Deportivo Táchira en lo que será el último partido de la fase de grupos de Copa Libertadores. River se clasificó a los octavos de final la fecha pasada cuando venció a Libertad por 2-0.

El partido comienza a las 21 y se podrá ver por ESPN Premium y Fox Sports.