Se cayó su pase a River en el último mercado de pases, pero en junio se podría reflotar

Una de las novelas del mercado de pases fue la frustrada llegada del uruguayo Luciano Rodríguez a River. El delantero tuvo una destacada actuación en el Preolímpico en Venezuela con la selección uruguaya.

Rodríguez estuvo cerca de ser transferido de Liverpool de Uruguay al Feyenoord de Países Bajos, que le había ganado la pulseada al Millonario, pero el pase finalmente se cayó.

Sin embargo, el delantero de 20 años le abrió las puertas al Millonario para mitad de año: “Fue difícil porque estaba en Venezuela jugando el Preolímpico. Yo veía con buenos ojos (ir a River), me gustaba mucho y Sebastián Boselli me venía contando lo que era el club. Hablé con Francescoli y todo, pero por circunstancias de la vida no se pudo dar. Puede ser que se de en el próximo mercado, veremos las ofertas que hay a mitad de año”.

Además aseguró que si hubiera estado es Uruguay, la operación podría haber llegado a buen puerto: “No se dieron los tiempos para mi llegada. La realidad es que había otras ofertas, pero si hubiese estado en Uruguay se hubiese manejado de otra manera, solo me enteraba de las cosas por mi representante. Estaba la posibilidad de jugar en Feyenoord también, pero la realidad es que River me gusta mucho, aunque jugar en Europa sería un gran paso en mi carrera. Ambas opciones eran importantes, me hubiese gustado aceptar cualquiera de las dos”.

Por su parte, Enzo Francescoli se refirió antes que él al pase frustrado del delantero campeón del mundo Sub-20 con la Celeste: “Nosotros estábamos dispuestos a pagar la cifra que el presidente de Liverpool pretendía por Luciano Rodríguez. El pase no se dio por una circunstancia del mercado”.