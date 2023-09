Tevez se calentó y le respondió a todos lo que sostienen que Independiente es beneficiado: ¿qué dijo el Apache?

Carlos Tevez, técnico de Independiente en conferencia de prensa agregó que se siente un poco cansado con los rumores que sostienen que a su equipo lo benefician en el campeonato y lo sostuvo tras la igualdad sin tantos ante el conjunto de Instituto.

"QUE TODOS LO QUE DICEN QUE A INDEPENDIENTE LO AYUDAN POR TEVEZ, QUIERO VER ESTA SEMANA QUE DIGAN LO MISMO... YA ME TIENEN UN POQUITO CANSADO".



Carlitos, sobre los polémicos dos penales no sancionados al Rojo



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Az6dq6ifuB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2023

“Revisé las jugadas. Ya no se puede hacer nada. El primero no es penal. Está bien. El segundo se escucha el roce. Herrera no me dio explicación y tampoco se lo pedí. Está bueno que pase ahora. Y que todos los que dicen que a Independiente lo ayudan por Tevez quiero ver esta semana que digan lo mismo. Estoy un poquito cansado. Si quieren hablar de esto que hablen y digan la verdad”, sostuvo el timonel del cuadro Rojo.

SE ENOJÓ CARLITOS 😡



🎙️ Después del 0-0 ante Instituto, el técnico del Rojo, Tevez, explotó: "Estoy cansado de que digan que ayudan a Independiente por mí".



🔍 El Apache dejó en claro que no busca excusas en los árbitros, sino que su molestia es con ciertas opiniones. pic.twitter.com/PPPMX2F86p — Minuto Deportes 🇦🇷 (@deportesminuto) September 24, 2023

Tevez admitió que en el radar se hablan muchas cosas sin sentido y que generalmente le molesta un poco lo relacionado con una ayuda extra futbolística. Además agregó que en otras oportunidades los han perjudicado como también en otras ocasiones han sancionado a su favor.

“Me parece que el primer tiempo fallamos en la intensidad. En el segundo tiempo cuando levantamos la intensidad se vio un Independiente mejor. Sabemos que el partido con Racing es especial para el hincha y para el jugador, pero vamos a trabajarlo de la misma forma que lo venimos haciendo en cada partido. Va a estar lindo”, profundizó.

