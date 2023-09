Copa de la Liga Profesional: polémico empate con VAR incluído entre Independiente e Instituto de Córdoba

Independiente igualó 0-0 con Instituto en un partido que tuvo al VAR como protagonista, por la sexta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023. El Rojo reclamó dos penales sobre la hora, uno de Gregorio Rodríguez sobre Braian Martínez, que fue revertido por el sistema de videoarbitraje, y el otro de Fernando Alarcón sobre Alexis Canelo.

NO HAY PENAL PARA INDEPENDIENTE 🖥️❌



Darío Herrera revisó la jugada donde Braian Martínez cayó en el área de Instituto y dio marcha atrás con su decisión#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zqmxJYGy1t — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2023

Si bien no se sacaron diferencias, el Rojo dispuso de las mejores situaciones en un primer tiempo impreciso, incómodo, trabado y muy cortado por las faltas. Lo hizo a través de Federico Mancuello, Braian Martínez, Matías Giménez y Alexis Canelo, aunque Manuel Roffo se mostró seguro bajo los tres palos.

¡INSÓLITO FINAL!



Darío Herrera le cortó el último ataque a Instituto por una falta de Damián Pérez cuando quedaban tres jugadores de la Gloria ante uno de Independiente. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/0Ov2Sghmcv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2023

Del otro lado no hubo llegadas claras de no ser por alguna que otra desatención defensiva del equipo dirigido por Carlos Tevez, quien aprovechó los parates para realizar varios rreacomodamientos.

🗣️ Adrián Martínez, el Nº 9 de Instituto, sobre el penal que Herrera le había cobrado en el final a Independiente y luego anuló vía VAR 🖥️



🎙️ TNT Sports pic.twitter.com/6B3MJHd99K — Diario Olé (@DiarioOle) September 24, 2023

Sobre el final, llegaron las polémicas, penal cobrado para el Rojo sancionado por Herrera que el VAR, le pidió revisar y no lo sancionó finalmente. Y en la última jugada del partido, una contra de Instituto, derivó en una falta, el árbitro no dio ley de ventaja y no le permitió a La Gloria terminar una jugada con tres jugdaores suyos ante el último hombre del Rojo.

Todas las estadísticas de Independiente vs. Instituto: