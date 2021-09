¿Tanto esfuerzo para esta imagen?: a las trompadas en el partido de fútbol femenino entre Godoy Cruz y Las Pumas

Años de lucha para erradicar el estigma de las jugadoras de fútbol femenino y en una acción le sumaron el de “violentas”. Para colmo, en dos equipos de una enorme trayectoria, tricampeones ambos, y con figuras destacadas y de referencia nacional. Godoy Cruz y Las Pumas chocaron fuerte, y no sólo con piernas durante el juego. Lo hicieron con puños y patadas que terminó con una malísima imagen originada por la ‘pica’ que se viene alimentando desde varias temporadas.

El escándalo se desató a los 41 minutos, tras el corte de Silvana Pereira (Las Pumas) a Sorange Camargo (Godoy Cruz). Esta última no se contuvo, se levantó como un resorte y le propinó un cachetazo a la rival, detonando la hecatombe.

Para entonces, Godoy Cruz estaba aventajando en el marcador. Y Las Pumas ya estaban con una jugadora menos: Mavi Pintos había sido expulsada a los 25 del primer tiempo.

El árbitro, Lucas Río, informó lo sucedido. Y de este escándalo, tres jugadoras resultaron expulsadas: Camargo (GC) y Pereira (LP), las dos que comenzaron los puñetazos; y Joana Olmo, quien estaba en el banco de Las Pumas y se metió en la pelea.

Este episodio será analizado en el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina para determinar la cantidad de fechas de suspensión para las involucradas. Más allá de que el partido, luego de reanundado, terminara con la victoria de las bodegueras por 2-0, invictas, y ampliando la ventaja imponiéndose en la cima zona B, del torneo Silvana Villalobos.

El 1 a 0 lo había marcado Agostina Gulino y el segundo fue de la goleadora del torneo, Verónica Cabrera.

Ayer, también jugaron Independiente A y Maipú, por la zona A, siendo las Leprosas las vencedoras por 3-0, con goles de: dos de Chiara Singarella y uno de Daniela Merlos

Hoy juegan: Palmira y Universitario a las 17, por la zona A. Y Fadep vs Independiente b a las 16.30; Banfield vs Argentino, a las 17, por la B. El lunes completa Talleres vs Amuf, a las 21.

El viernes arrancaron: Godoy Cruz B y Luján cuya victoria fue para el elenco tombino por 1 a 0. Y Estudiantes y Gimnasia, en cancha de Amuf, con goleada de las Lobas por 3 a 0.