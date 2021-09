Godoy Cruz disputará la Copa Federal de fútbol femenino

El Club Godoy Cruz Antonio Tomba será el representante de la Liga Mendocina de fútbol en la Copa Federal Femenina que se disputará desde octubre y reúne a los principales equipos del interior del país. Su debut será el 17 de octubre cuando enfrente al ganador de El Tropezón de San Rafael y Argentino de General Alvear.

El Tomba fue elegido en Comisión Directiva de la LMF por dos razones fundamentales. La noticia de la realización de la Copa desde el Consejo Federal de AFA llegó durante la pandemia, a fines del 2020. Sin torneos, hasta ese momento el equipo de la Bodega eran las últimas campeonas, las “tri” inclusive, hasta ese momento. Por lo que se llegó a un acuerdo en su designación, por lo que se argumenta por qué no Las Pumas, que finalmente fue el último campeón tras reanudarse las actividades deportivas en Mendoza.

El trayecto inicia con el duelo (ida y vuelta) contra el ganador del partido de las ligas del sur provincial: El Tropezón y Argentino. El vencedor deberá enfrentarse con los representantes de San Juan y San Luis. El ganador de este triangular finalmente será el que juegue por la Región Cuyo, una de las 8 que enfrentarán a elencos de Buenos Aires (categorías A, B y C).

Liga local, séptima fecha

Justamente Godoy Cruz recibe a Las Pumas, por la séptima fecha de la zona B del torneo Silvana Villalobos, en un clásico que ya suma antigüedad por tratarse de los dos equipos fuertes del campeonato. El partido será a partir de las 16, en el Gambarte.

Otro de los duelos interesantes de la jornada será el que disputará Independiente A contra Maipú en el la Ciudad Deportiva, desde las 16.30, por la zona A.

Y mañana juegan: Palmira y Universitario a las 17, por la zona A. Y Fadep vs Independiente b a las 16.30; Banfield vs Argentino, a las 17, por la B. El lunes completa Talleres vs Amuf, a las 21.

Anoche arrancaron: Godoy Cruz B y Luján cuya victoria fue para el elenco tombino por 1 a 0. Y Estudiantes y Gimnasia, en cancha de Amuf, con goleada de las Lobas por 3 a 0.

Mañana, también se disputará toda la segunda fecha completa en el predio de Coquimbito de las categorías sub 12, 15 y 17.