Fútbol femenino: la primera fecha de inferiores marcó un antes y un después en la Liga Mendocina

“Betty era fuera de serie. Era capaz de jugar descalza para que no se le rompieran los zapatos acharolados (porque luego el reto sería inminente). Se sacaba las medias blancas de puntillas y así pisaba la tierra y algún otro cascote. Después, sus pies curtidos de mugre y barro volvían a enfundarse de las blancas y delicadas medias escondiendo el partidito que había jugado con su amigos”.

Este fragmento de La Capitana, publicado en Futbolíricas, pinta cómo eran en tiempos pasados la realidad para muchas jugadoras de fútbol. Donde ver a las niñas correr detrás de una pelota, era descalificadora. Juicios retrógrados que por suerte, quedaron en el olvido.

Fútbol femenino- Infantiles. /Gentileza de prensa del Departamento de Fútbol Femenino de la LMF.

Con el paso de los años, las mujeres fueron derrocando aquellas ideas, ganando aceptación y espacios en el fútbol local. Y hoy podemos decir que desde aquel primer Promocional de mayores en 2006, el fútbol femenino en Mendoza se vio afianzado al haber incluido en su calendario la competencia de divisiones inferiores.

Para muchas futbolistas mendocinas, este domingo significó un antes y un después. Porque en una larga jornada en el primer torneo para categorías sub 12, sub 15 y sub 17, desarrolladas en el predio de Coquimbito, adolescentes y niñas disfrutaron al vestir orgullosas sus camisetas y de jugar por los puntos. Mientras que para las más grandes, testigos de este gran momento, fue una enorme emoción ver a las ‘peques’ jugar tras tantos años de lucha por un espacio y por poder desarrollar este deporte sin trabas ni prejuicios.

Esta primera fecha fue un sueño cumplido, y un derecho bien ganado.

En el año de su centenario, finalmente la Liga Mendocina le dio ruedo al fútbol once de menores y eso se festeja también por ser de los pocos torneos oficiales a lo largo del territorio argentino.

El buen clima acompañó a los presentes para disfrutar en familia esto que es histórico para el fútbol local. Porque finalmente las niñas pudieron competir en sus categorías femeninas. Se disputaron 9 partidos en las canchas 7, 9 y 10 del predio que tiene Godoy Cruz, en Maipú. Y más allá de los resultados, lo destacable de esta primera experiencia fue la convivencia entre los equipos, el respeto entre las jugadoras y sobre todo, el apoyo de los padres ubicados alrededor de la tela olímpica, para el constante aliento respetuoso hacia los equipos. Una postal que dejó un precedente, de lo que será de ahora en más.

Torneo de futbol femenino infantil de la Liga Mendocina de Futbol. Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Independiente Rivadavia.

“Es muy lindo que se les haya dado esta oportunidad y que las divisiones inferiores jueguen en Liga Mendocina, es mucho mejor que en torneos callejeros”, dijo Ezequiel Echeverría, uno de los árbitros de los partidos. Mientras que el otro juez asignado, Franco Díaz, destacó que “la gente fuera de la cancha no protestó. Los padres se comportaron de manera excelente y eso le hace muy bien a la competencia”.

Para este torneo, se dispusieron tres canchas identificadas ya para cada fecha, como escenarios de cada división. Ahora ellas ya tienen su torneo, cancha y un sentido en este lindo deporte.

Fútbol femenino- Infantiles. /Gentileza de prensa del Departamento de Fútbol Femenino de la LMF.

Completada la fecha 1, los resultados fueron los siguientes:

Sub 12

Las Pumas 1- Estudiantes o

Independiente 2- Godoy Cruz 0

Maipú 0- Gimnasia 3

Sub 15

Independiente 0- Godoy Cruz 5

Amuf 3- Maipú 1

Estudiantes 3- Gimnasia 0

Sub 17

Las Pumas 4- Gimnasia 1

Independiente 2- Godoy Cruz 2

Maipú 10- Gutiérrez 0