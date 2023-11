Sorpresa para el Mundial 2034: la FIFA confirmó a una potencia asiática como sede

La sede del Mundial 2034 parece tener dueño, ya que Arabia Saudita es el único país que sigue en carrera en la consideración de la FIFA, luego de que la federación australiana de fútbol se negara a participar en el concurso de candidaturas. Es un hecho que la Copa del Mundo 2034 se jugará en la potencia asiática.

Recordemos que el máximo ente que regula el fútbol a nivel mundial había fijado como fecha límite el martes para presentar una candidatura para albergar el torneo, pero la decisión de Australia de retirarse dejó a Arabia Saudita como el único candidato declarado.

Arabia Saudita sueña con el Mundial 2034 (AP)

“Hemos explorado la oportunidad de presentar una candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA y, habiendo tenido en cuenta todos los factores, hemos llegado a la conclusión de no hacerlo para la competición de 2034″, comunicado de la Federación Australiana presidida por James Johnson.

Lo cierto es que el país árabe todavía puede cantar victoria, ya que la FIFA aprobó a Arabia Saudita como anfitrión, lo que significar la culminación del ambicioso impulso de Arabia Saudita para convertirse en un protagonista importante en los deportes globales, después de haber gastado enormes cantidades de dinero en atraer a docenas de jugadores de fútbol estrella a su liga nacional, comprar el club de fútbol inglés Newcastle y albergar importantes peleas de boxeo.

Cristiano en su llegada a Arabia Saudita para reforzar el Al Nassr (Prensa)

Controversias sobre la candidatura de Arabia Saudita

El programa de gasto deportivo aprobado por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman fue descrito como un lavado deportivo para suavizar una imagen nacional a menudo asociada con su mala imagen en lo que respecta a derechos de las mujeres y el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha construido en los últimos años estrechos vínculos con el fútbol saudí y personalmente con el príncipe heredero, y durante mucho tiempo se le ha visto como un intento de volcar diversas competiciones del organismo mundial del fútbol hacia el reino.

Lo cierto es que al adjudicar la Copa del Mundo 2030 a una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, que también incluirá partidos en Sudamérica, la FIFA decidió acelerar la carrera por organizar la sede de 2034 a principios de este mes y sólo las federaciones miembros de Asia y Oceanía eran elegibles para presentar candidaturas. El ajustado plazo les dio menos de cuatro semanas para que los interesados se preparen, lo cual cosechó grandes críticas, debido a que no se respetaron los tiempos habituales de la elección de la sede (2027 o 2028 debería haber sucedido según los precedentes).

ARCHIVO - El príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman (izquierda), el presidente de la FIFA Gianni Infantino (centro) y el presidente de Rusia Vladimir Putin conversa durante el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí en la Copa Mundial de 2018, en el estadio de Luzhniki, en Moscú, el 14 de junio de 2018. (AP Foto/Hassan Ammar)

Por dicho motivo, Australia no llegaba, Indonesia, Singapur y Malasia no podían dar garantías y se quitaron de en medio hasta cuatro años de planificación. Recordemos que esta competición debía celebrarse en alguno de estos dos continentes, porque los estatutos del ente no permiten que dos ediciones del torneo se realicen en la misma confederación en menos de 8 años. Por eso Arabia se retiró de la carrera por el 2030 y puso sus ojos en un 2034 donde se queda como única candidatura para Zúrich.

Otra cuestión a considerar y que muchos amantes del fútbol no comparten, es que de ser elegida la nación donde se desempeña Cristiano Ronaldo, el Mundial se celebraría en los meses de noviembre y diciembre, tal y como lo hicieran en Qatar 2022, debido a que las temperaturas son más agradables que en el resto del año. De esta forma, el Mundial vuelve a Oriente Medio y a tierras donde los derechos humanos ya trajeron polémica en Doha.

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una rueda de prensa tras el Consejo de la FIFA, el viernes 15 de marzo de 2019, en Miami. (AP Foto/Luis M. Álvarez)

Seguí Leyendo