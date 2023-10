La furiosa reacción de los chilenos al quedar afuera de la organización del Mundial 2030

Alejandro Domínguez sorprendió al mundo del fútbol este miércoles al anunciar que Argentina, Uruguay y Paraguay organizaran los partidos inaugurales del Mundial 2030. Por otra parte, el resto de la competición se disputaría en los países de España, Portugal y Marruecos, en un evento sin precedentes.

Aunque muchos futboleros se mostraron reacios a que esta competición se juegue en diversos países, en estos momentos los más furiosos son los fanáticos chilenos, ya que el país trasandino fue el gran perjudicado en esta decisión.

La reacción de medios chilenos ante la eliminación de Chile como anfitrión del Mundial 2030

Los medios de comunicación del país vecino reflejaron su bronca por la decisión de Domínguez y de la FIFA con titulares que no dejan espacio a la imaginación: “Conmebol basureó a Chile”, fue el título del diario La Cuarta de Chile. Por otro lado, la versión deportiva del diario El Mercurio cuestionó que Conmebol no mencionó a Chile en su anuncio: “Bomba gigante del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 ya tienen sede y se jugarán en Sudamérica. Sin embargo, no figura Chile”, advirtió el emblemático medio chileno.

Por otra parte, ciudadanos chilenos se expresaron en sus redes sociales con contundentes memes que reflejaban la tristeza de quedar fuera de esta histórica competencia como país anfitrión.

Domínguez reveló por qué Chile no figura como sede del Mundial 2030

En el anuncio del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se pudo observar que Chile se queda afuera de la organización que en principio estaba destinada solo para Uruguay (país sede del 1930, el primer Mundial) y Argentina (finalista en aquella edición), pero que luego se les agregó Paraguay, como sede de la Conmebol.

A pesar de que cuando fue lanzada la candidatura para el 2030, Chile formaba parte de la misma y sobre este descarte, Domínguez expresó: “Al principio se hablaba solo de Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto Paraguay a la propuesta. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está Chile y eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o encontremos algo de esta talla. Pero es una decisión que tomó la FIFA. Nosotros podemos proponer pero ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento de trabajar pensando en las sedes”.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y su felicidad. (Conmebol).

