Sin Límites: El joven mendocino que no sabía andar en moto, y ya forma parte del mundial W2RC

El mendocino Gustavo Milutin es empresario químico industrial, de formación académica Economista, y segunda generación de INAP, una empresa que se dedica a la creación de productos químicos para la industria de alimentos y bebidas, y que hace poco comenzaron a enfocarse en productos para deportes extremos como enduro, rally y motocross.

Con 27 años, tomó el timón de la empresa familiar cuando ésta se encontraba en un momento complicado, en plena pandemia, y no solo logró salvarla de esa situación sino que la posicionó como una empresa líder en la provincia: “Soy el CEO de la empresa, asumí este cargo hace un año, antes era Gerente de Operaciones. Cuando me vine la empresa estaba en una situación económica complicada, la pudimos levantar y tras dos años asumí como CEO. Una de las cosas que nos ayudó mucho a sobrevivir y seguir creciendo fue siempre emprender nuevos proyectos”.

Con este espíritu, Gustavo buscó una manera de vincular su pasión por las motos con su trabajo, fue así que nació Max Clean, un producto dedicado a limpiar motocicletas y otros vehículos.

Gustavo Milutin, un empresario que comenzó a desandar el camino de la pasión por las motos, y en solo un año, con el profesionalismo, el entrenamiento y la preparación logró su sueño de correr el Desafío Ruta 40.

De la mano de su grupo de amigos, nació MaxClean, el equipo con el que compite a nivel profesional, un sueño que Gustavo perseguía desde hace un año. Todo comenzó a raíz de un llamado telefónico en febrero del 2023, donde Milutin se contactó con un referente del deporte motor, Javier Pizzolito: “Le dije que quería aprender a andar en moto”. Así comenzaba esta historia.

Con la mira puesta en correr rally, Gustavo comenzó a entrenar, primero aprendiendo en el estacionamiento del enduro del verano, en Pinamar, luego entrenando en el circuito, y luego de tres meses, ya en Mendoza, corrió la primer fecha CaNav en San Juan, aunque no pudo terminarla.

Después se vino otra dura competencia, como lo es una fecha de La Encrucijada, más tarde otra fecha CaNav, hasta que llegó una de las mejores experiencias para Milutin, como es el Desafío Ruta 40: “Para mí fue impresionante, porque eran siete meses de moto y pude terminar la 40, además del privilegio de estar acompañado de amigos, como Javier y otros”. También vino el SARR y el cierre del CaNav en Chepes, donde terminó en tercer lugar en categoría Moto Enduro. Ya en el 2024, logró armar un campeonato que comenzó con el Enduro del Verano hasta que surgió la posibilidad de ser parte del W2RC que se correrá en Portugal.

Gustavo Milutin, un empresario que comenzó a desandar el camino de la pasión por las motos, y en solo un año, con el profesionalismo, el entrenamiento y la preparación logró su sueño de correr el Desafío Ruta 40.

Un camino acelerado, cimentado por las ganas y un equipo que lo acompaña a todas partes: “Es un enorme orgullo por poder correr la segunda fecha mundial, ahora entera, y afuera del País, representando a Mendoza y a la Argentina, sin dudas será un sueño cumplido” aseguró Gustavo, quien agregó que este crecimiento se debe a un equipo multidisciplinario que lo acompaña permanentemente como Javier Pizzolito, Sebastián Pomenich en lo técnico, Antonella Pérez en la parte física, Julieta Villarruel como psicóloga, Marisol Pardo como nutricionista: “Y un montón de amigos que me acompañan directa o indirectamente”

Javier Pizzolito, entrenador del Team MaxClean expresó: “Con Gustavo nos conecta algo que a mi me saca el sueño desde hace tiempo, desde que nacieron las redes sociales, y tiene que ver con la facilidad con que la gente opina. Y me parece fantástico que alguien que se pone una meta, donde todos le deben haber dicho que esto era una locura, pero se topó con un loco como yo y nos dimos cuenta que no es una locura, que el momento es ahora, que hay que poner todo lo que uno tenga al proyecto, y que más temprano que tarde se hace realidad, y esto es prueba de ello”.

Francisco Bertona, asistencia/ piloto del Team MaxClean, se refirió a la organización de la semana de trabajo: “Meses antes uno prepara las cosas del trabajo para que esa semana podamos estar 100% enfocados en la carrera”.

Gustavo Milutin, un empresario que comenzó a desandar el camino de la pasión por las motos, y en solo un año, con el profesionalismo, el entrenamiento y la preparación logró su sueño de correr el Desafío Ruta 40.

El 2024 será un año de nuevos desafíos para Gustavo, quien ya se prepara para ser parte de una de las fechas del W2RC, la BP Ultimate Rally Raid, que se correrá en Portugal del 2 al 7 de abril, competencia que reúne a los mejores del planeta. Pero eso no es todo porque Milutin también planea participar del enduro del verano, participar de las fechas CaNav, ser parte del Desafìo del Indio, estar presente en competencias como La Encrucijada y el gran sueño: participar del Dakar: “Ese es el objetivo, creo, de todo piloto que hace rally, así que vamos a trabajar para ese objetivo final en un futuro”.

Gustavo es un vivo ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay un objetivo claro, ganas y un gran equipo de amigos detrás para ayudar a perseguir los sueños, “No es fácil mechar entre el trabajo y la pasión, me levantó a las seis de la mañana, entreno, después voy al trabajo y a las 16:30/17 me voy a entrenar en moto para sumar horas y experiencias”.