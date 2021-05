Rumbo al centenario del Tomba: Migoz, creador de una histórica y particular camiseta para los hinchas

En algunos casos ser hincha de un club es más que sólo ir a la cancha y alentar al equipo. El sentido de pertenencia y el amor en general hacen que muchos fanáticos sientan que la institución es parte de su vida y siempre intentan colaborar.

Este es el caso de Miguel Muñoz o como lo conoce el mundo tombino: Migoz. Este tipo, que se enamoró de los colores gracias a un grupo de amigos porque su familia era hincha del Atlético Argentino, se involucró de lleno en la vida del Expreso al punto que diseñó la camiseta del Centenario del hincha y con lo recaudado, junto con los Socios Balcarce, ayudarán a diferentes disciplinas del club.

A pesar de la pandemia, Migoz, junto con la marca Knock deportes, sacaron “la piel oficial del hincha”, una camiseta con todos los detalles que los hinchas necesitan: rediseño del escudo, la fecha de creación, el 100 en la espalda, el Loco Julio, las Islas Malvinas, la palabra Centenario en el cuello, la damajuana con las vías cruzadas y las palabras “Mendoza-Argentina”.

Migoz posa con la "piel del hincha del Tomba". CLAUDIO GUTIERREZ | Los Andes

La estación chiquita que está en las vías

A la hora de acordar el lugar de la cita para la entrevista, Miguel nos dijo: “Vamos a la estación chiquita que está en las vías” y cuando se llegó a ese lugar era el ideal porque estaba la parada histórica con un mural a medio terminar, con el histórico Tanque y el Feliciano Gambarte de fondo.

La historia de la camiseta comenzó a armarse hace dos décadas: “Hace 20 años hice el diseño de la camiseta por los 80 años y traté de ser sincero con el modelo de ese momento, aportándole las mejoras que había tenido el club en estos años”, confió.

En un momento se habló de que esta camiseta sería la oficial, pero desde el club le bajaron el pulgar, aunque no el ánimo: “Tenía la ilusión que fuera la camiseta oficial del Centenario, pero a alguien no le gustó. Quedé bajoneado, pero mis amigos me dijeron que la hiciéramos para nosotros y ahí pensé en Mario Cozzolino (dueño de Knock Deportes) y en su familia que es hincha de Godoy Cruz y que trabaja muy bien. En ese momento decidimos hacer algunas más, venderlas y juntamos fondos para los Socios Balcarce (un grupo de hinchas autoconvocados) para ayudar a las disciplinas que no tienen quién las escuche y tienen muchas necesidades, además para los Pintores Bodegueros y para recibimientos del equipo”.

Para la camiseta que diseñó hace 20 años, Migoz se inspiró en la historia: “Para la camiseta de los 80 años recopilé información de todas las camisetas de la historia del club, ahora me apoyé en ese diseño, pero con un toque de vanguardia”.

Un descuido familiar

Su historia como hincha del Expreso nace de “un descuido familiar”, ya que Miguel venía de una familia que hinchaba por otro club, pero como no lo obligaron a amar esos colores tomó un rumbo distinto: “Mi familia era hincha del “Boli” (Atlético Argentino), pero parece que a mí me descuidaron. Iba a la escuela Rawson y tenía compañeros que eran hinchas de Godoy Cruz y unos amigos de mi hermano me empezaron a llevar a la cancha y ahí me enamoré del club”.

Entre los miles de recuerdos que tiene Migoz como hincha, la mayoría son en los viajes a diferentes puntos del país y al exterior cuando el Tomba jugó Copa Libertadores y Sudamericana: “Lo primero que más recuerdo como hincha fueron los viajes a los partidos del viejo Nacional B, pero lo más inolvidable fueron los viajes al exterior por la Copa Libertadores. Muchos recuerdos con amigos, sobre todo en Ecuador, Colombia pero lo que más rescato son los amigos que hice siendo hincha de Godoy Cruz”.

La camiseta de un hincha y para los hinchas Claudio Gutierrez | Los Andes

El mensaje de un hincha a otro

El mensaje que Migoz le deja a los hinchas en este Centenario es que “brinde para festejar” y deja en claro que el Tomba es el club más grande de Cuyo: “Que festeje, que brinde porque hemos tenido los 100 años más maravillosos de Cuyo. En mi infancia, éramos un club más de Mendoza, teníamos rivales que estaban al mismo nivel o superiores, pero el crecimiento que ha tenido el club es impresionante y hoy estamos arriba de todos los clubes de Cuyo, en logros, en gente… hemos jugado 14 veces fuera del país, eso era impensado”.

Cuando terminamos de hablar, Migoz se despidió de nosotros caminando por las vías y recorriendo con la mirada las miles de pintadas que hay en los alrededores del club.