Rugby: el mendocino Rodrigo Isgró volvió a entrenar donde más feliz se siente

Es el mejor jugador de la temporada 2022/23 de Seven, el mendocino Rodrigo Isgró, tras su paso junto a Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, volvió al lugar donde más cómodo se siente, Los Pumas 7′s, que se encuentran entrenando con vista al Circuito Mundial en Dubai y los Juegos Olímpicos en París 2024.

Rodrigo Isgró fue galardonado como el mejor jugador de Rugby Seven del mundo, el 30 de octubre pasado en Paris.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora viene de conquistar el bicampeonato en los Juegos Panamericanos y, se regresó a las prácticas a las que se sumó quien fue distinguido este año como el mejor jugador Seven del mundo en París, por la World Rugby, Rodrigo Isgró.

“Estoy muy feliz estar acá de nuevo con los chicos. Reencontrarme con el equipo y volver a entrenar en Casa Pumas y compartir estos entrenamientos con ellos, lo disfruté mucho. Estoy con muchas ganas de volver a ponerme a tono con el Seven y poder disfrutar con todos de nuevo”, dijo el jugador mendocino.

Además, a la hora de hablar sobre su adaptación del XV al Seven, Isgró comentó: “Por suerte, cuando terminó el Mundial pude volver a casa unos días, eso me hizo bajar un poco y poner los pies sobre la tierra de nuevo, estar con mi familia, con mis amigos e ir al club. Disfrutar un poco con ellos. Ahora, contento de estar acá disfrutando. El chip lo voy a ir cambiando de a poquito, no es de un día para otro. Sé que va a ser así y va a llevar su tiempo. Voy a vivir el día a día de nuevo y disfrutar de estar de nuevo a full con ellos (con Los Pumas 7′s), que se la pasa muy bien”, aseguró el wing.

Con respecto al reencuentro en Buenos Aires con el entrenador, Gómez Cora, el mendocino agregó: “Me dio la bienvenida de vuelta al equipo, a la familia. Con Santi estuvimos en contacto un montón de tiempo, mientras estuve en Los Pumas. Fue al Mundial y estuvo en varios partidos. Por suerte, pudimos hablar bastante durante el Mundial en estos meses y que me dé la bienvenida fue algo muy lindo. Estoy muy contento. Tuvimos una charla cuando estábamos haciendo video y me emocioné mucho, se me puso la piel de gallina, porque, aunque obviamente disfruté mucho lo otro, extrañaba estar acá y compartir con los chicos”, sostuvo el rugbier surgido del Mendoza Rugby Club.