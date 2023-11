A Scaloni lo quisieron meter en la pelea Massa-Milei y su respuesta fue tajante

A días del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue tajante en la conferencia de prensa previa al partido de eliminatorias entre Argentina y Uruguay cuando le preguntaron sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo que fue rechazado por gran parte de los clubes del fútbol argentino.

En la rueda de prensa ocurrida este miércoles, el entrenador recibió una pregunta de un periodista de C5N, canal asociado con la militancia a favor del kirchnerismo.

“Quería hablar de algo que se está debatiendo mucho en la sociedad en estos días que tiene que ver con la privatización de los clubes. Me gustaría como hombre de club, de Matienzo, de Pujato, si tenés algo para decir”, dijo el comunicador. Entonces, Scaloni, en tono serio y molesto, respondió a secas: “No, en eso no me meto”.

En una entrevista con Alejandro Fantino, Milei (La Libertad Avanza) había manifestado manifestado su interés y agrado por el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y por la participación de empresas en el fútbol, como ocurre en Reino Unido. Sin embargo, nunca dijo que fuera algo a aplicar de manera obligatoria.

Fue entonces cuando varios clubes, desde Boca y River hasta Barracas Central y Chacarita, expresaron su postura en contra en distintos comunicados.

El momento incómodo que pasó Scaloni, responsable del tercer campeonato del mundo, generó un acalorado debate en las redes sociales, que hasta revivió aquella discusión sobre el rechazo de la Selección de ir a Casa Rosada y reunirse con el presidente Alberto Fernández en diciembre pasado.

La pregunta a Scaloni sobre las Sociedades Anónimas Deportivas generó revuelo en las redes sociales (X)

Por ejemplo, el periodista militante K, Diego Brancatelli, cuestionó al DT del seleccionado nacional. “Qué pena. No esperaba esa respuesta de este muchacho. Mal che”, tuiteó.

Diego Brancatelli contra Lionel Scaloni (X)

No obstante, fueron más las voces que resaltaron que Scaloni se mantenga alejado de este debate a pocas horas del balotaje presidencial.

“Qué mala suerte tuvo Scaloni al ser responsable de la mayor alegría de un pueblo entero en 40 años y no una excelente persona como vos”, “No sólo es un papelón pretender o presionar a la selección para que digan que votan a tal o a cuál, sino que aparte la pregunta está 100% dirigida a sacarle un cita y operarlo. Por eso la reacción (excelente) de Scaloni”, “Dejen a Scaloni y la Selección Argentina en paz. Si creen necesario hablar, hablarán. Ya lo han hecho”, “Messi no los saludó después del Mundial, la Selección se negó a ir a Casa Rosada y ahora Scaloni no cae en el juego demagógico de criticar la supuesta ‘privatización’ del fútbol, la nueva amenaza de la campaña del miedo”, fueron algunos de los comentarios con mayor repercusión.

