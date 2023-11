Eliminatorias Sudamericanas: Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para jugar con Uruguay

La Selección Argentina tendrá esta tarde su última práctica antes del duelo de mañana contra Uruguay, en la Bombonera, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, en la que los campeones del mundo buscarán mantener su puntaje perfecto.

"Cuando me enteré que jugábamos en La Bombonera, sentí que va a ser algo especial. Nunca jugué con la hinchada argentina ahí. Va a ser como jugar mi primer partido en la Selección".



🗣️ Dibu Martínez. pic.twitter.com/l0aSDSrkJ1 — VarskySports (@VarskySports) November 14, 2023

De cara al duelo contra los dirigidos por Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la delantera, donde es una fija Lionel Messi. Ángel Di María, que volvió a ser convocado tras faltar en la última fecha FIFA por una lesión pelea por un lugar con Nicolás González, quien fue titular en los cuatro juegos de Eliminatorias hasta acá.

FÚTBOL, PIBE ✨



Lionel Messi entrenando con Pablo Aimar es lo mejor que vas a ver en el día.



📹 Roberto Parrottino pic.twitter.com/46jm3R3UGV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2023

Además, todavía no está claro quién será el centrodelantero: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El ex Racing jugó siempre de titular de local y fue al banco de visitante, en tanto que compartió cancha con el ex River cuando Lionel Messi no estuvo de entrada con Paraguay en el Monumental.

La formación de la Selección Argentina vs. Uruguay por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

