Rossi: “Vamos a seguir con fuerza para lo que viene”

Matías Rossi volvió al Stock Car este fin de semana en Interlagos y tuvo suerte dispar, ya que en la primera competencia del domingo avanzó hasta el puesto 19 y en la segunda tuvo que abandonar por la pinchadura de un neumático.

“Terminó el fin de semana de Stock Car en Interlagos. Una primera carrera donde planificamos una estrategia para avanzar fuerte en la competencia dos. De todos modos fue buena, pudimos avanzar del puesto 23 al 19 y en la segunda final venía realmente bien, partimos en el puesto 19 y llegamos a estar tercero, cuarto en la pista y pinchamos un neumático”, contó Rossi.

Y además manifestó: “Estoy muy conforme con lo que hicimos en la segunda carrera, con el ritmo del auto. Me voy triste porque me hubiera gustado pelear por el podio que por la pinchadura del neumático no se pudo. Vamos a seguir con fuerza para lo que viene”.