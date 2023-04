River Plate buscará estirar una racha muy positiva de seis años contra Newell’s en Rosario

El mundo River respira con tranquilidad luego de la victoria contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental, que le permitió sacarle cuatro unidades de diferencia a San Lorenzo, su principal competidor en la Liga Profesional. Sin embargo, el equipo de Martín Demichelis no tendrá tiempo para relajarse, ya que deberá enfrentar a Newell´s Old Boys en Rosario para mantener su colchón de puntos y también para alargar su racha positiva en el Estadio Marcelo Bielsa. Es que, curiosamente, el Coloso le sienta cómodo al Millonario, debido a que la Lepra no le gana hace seis años allí.

La última vez que Newell´s le ganó a River en Rosario fue el 20 de noviembre de 2016. Aquella noche, Ignacio Scocco, que vistió ambas camisetas, convirtió el único gol del partido con un remate fuerte y al medio desde el punto del penal, que el arquero Augusto Batalla no pudo detener.

La Lepra recibe al Millonario en la #LPFxTNTSports 🏆



🆚 Newell’s vs. River

📅 Domingo 16 de abril

⏱ 19:00



No es sólo una liga, es la liga de los campeones del mundo. Vivila por TNT Sports 👉 Suscribite al pack fútbol en https://t.co/DqA4hTeqAa pic.twitter.com/SVQh4SYruo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 15, 2023

A partir de allí, los tres puntos siempre fueron para la Banda. El 30 de noviembre del 2019, por la fecha 15 de la Superliga, la Lepra se adelantó en el marcador antes de los 35 minutos del primer tiempo con tantos de Cristian Lema y Luis Leal. Pero el equipo de Marcelo Gallardo no bajó los brazos y se llevó una victoria por 3-2 gracias a los goles de Ignacio Fernández, Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco, quien cumplió con la ley del ex.

Casi dos años después, todavía en plena pandemia de Covid-19, River goleó a Newell´s por 4-1 en un Coloso sin público por la fecha 11 del Campeonato 2021. El uruguayo Nicolás De la Cruz abrió el partido de forma tempranera con un remate cruzado, pero Scocco, ahora con la camiseta rojinegra, puso el empate parcial con un tiro desde fuera del área. Ya en el complemento, el Millonario apretó el acelerador y ganó con contundencia y goles de Julián Álvarez, por duplicado y Jorge Carrascal.

Realmente el partido con Racing fue lo mejor de Newell's en el torneo, Mañana vs River tenemos que salir con la misma actitud.

Éste es el camino pic.twitter.com/3hGo9qM6TT — valen🔴⚫ (@soydenewells) April 15, 2023

El último antecedente data del 20 de febrero del año pasado, cuando los dirigidos por el Muñeco Gallardo derrotaron al conjunto de Javier Sanguinetti por 2-0, con un golazo de Juan Fernando Quintero y otro del paraguayo Robert Rojas, luego de dos errores del arquero Iván Arboleda.

Ustedes a veces se ponen a pensar en contextos? Este tipo dejo todo lo que tenía en Alemania para venir a dirigir a River, se vino a Nuñez con la esposa y los hijos solo para cumplir un sueño, es imposible no estar en su barco, son cosas que se tienen que valorar mucho. pic.twitter.com/Q4JUdKMJfp — LaCarp 🐓 (@SantiMillo_) April 15, 2023

Los últimos partidos entre Newell´s y River en Rosario