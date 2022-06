Riquelme va a la carga por un mediocampista zurdo que es figura en la liga española

Tras el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol y con las instancias finales de la Copa Libertadores en el horizonte, Boca Juniors busca refuerzos de jerarquía para reforzarse.

Es por ello que Juan Román Riquelme viajó a Europa en las últimas semanas y, además, de asistir a la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool y de presenciar en Wembley para la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de Italia, el ídolo Xeneize se contacto con varias figuras, entre ellas un excompañero del Toto Salvio.

Juan Román Riquelme habló en una entrevista para ESPN.

Se trata de Franco Cervi, quien se encuentra trabajando en el Celta de Vigo. Recordemos que hace un par de años, cuando Salvio arribó al conjunto de la Ribera, el volante zurdo confesó en ESPN haber dialogado con su ex compañero en Benfica: “Cuando él se fue de Benfica, me pidió vaya a Boca. Acá compartíamos mucho, estábamos juntos. Cuando se fue, me dijo: ‘Dale, venite vos también’”.

Franco Cervi y el Toto Salvio fueron compañeros en Benfica de Portugal

Cervi ha sido convocado por Lionel Scaloni en sus primeros amistosos al frente del combinado nacional y a pesar de estar relegado en la actualidad, esta posible llegada a Boca, acompañado de actuaciones sobresalientes, podría sumarle chances para estar entre los convocados a los próximos encuentros de la Selección Argentina y de formar parte de los convocados a Qatar 2022.

Franco Cervi en la Selección Argentina

Riquelme pretende repatriar a un futbolista que disputó el último Mundial con la Selección Argentina

Tanto Juan Román Riquelme como el Consejo del Fútbol tienen apuntado a Ever Banega, quien se desempeña en el Al-Shabab de Arabia Saudita y cuyo contrato vence en 2023.

Soccer Football - World Cup - Group D - Nigeria vs Argentina - Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, Russia - June 26, 2018 Argentina's Ever Banega is shown a yellow card by referee Cuneyt Cakir REUTERS/Sergio Perez

Según informó el periodista Sebastián Infanzón, Riquelme está haciendo tratativas para poder hacerse con los servicios del antiguo jugador internacional de la Selección Argentina, que disputó el Mundial 2018 con una destacada participación.

Los rumores parecen indicar que de parte del mediocampista habría un gran interés en volver a vestir la azul y oro, pero los dueños del club oriental no darían el brazo a torcer, por lo que Boca apuesta a que el jugador haga un esfuerzo para poder destrabar su salida de su actual institución.