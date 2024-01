Rally Dakar 2024: el mendocino Francisco Moreno conquistó el prólogo en cuatriciclos y no pudo ocultar su emoción

En un emocionante inicio del Rally Dakar 2024, el piloto mendocino Francisco Moreno logró una victoria contundente en la categoría de cuatriciclos durante el prólogo. Originario de Tupungato, Moreno superó la crisis y la ansiedad previa al evento para conquistar su primera victoria en esta competencia.

La categoría de cuatriciclos enfrenta desafíos, ya que la organización del Dakar ha impuesto restricciones, ajustándose a las tendencias del mercado internacional que favorecen a vehículos más comerciales, como los UTV. A pesar de esto, los pilotos argentinos continúan destacándose en la disciplina.

Francisco Moreno, quien ha subido al podio en dos ocasiones anteriores, se mostró vulnerable al confesar una crisis de ansiedad antes de la competencia. En declaraciones desde Arabia Saudita, reveló haberse encerrado a llorar para liberar la presión acumulada. Sin embargo, logró superar esos momentos difíciles junto a su equipo y alcanzó un rendimiento destacado en el prólogo.

“La ansiedad es complicada. Tuve una crisis de ansiedad y de nervios. Pero supe superarla junto con mi equipo. Me encerré a llorar en mi casilla. Creo que es algo normal frente a un gran desafío. Lloré mucho, muchísimo. Pero es muy bueno porque uno se saca todo de encima”, confiesa Moreno en una entrevista con Clarín.

Francisco Moreno, dos subcampeonatos en los cuatri, en Rally Dakar 2022 y 2023.

Hay pilotos que se sienten amenazados por la presión o el miedo escénico...

Por suerte pude sacar todo ese sentimiento. Porque si no lo hacés así, la procesión va por dentro y en algún momento eso se paga.

La confianza nace de contar con un buen cuatriciclo...

Así es. Trabajamos en el motor y en el chasis. El cuatriciclo es 0 kilómetro. Lo probamos en Argentina, por lo que estamos muy confiados en este vehículo.

Habitualmente corrés con carteles pegados en el cuatriciclo. ¿Este año llevás alguno?

Tengo un cartelito pegado que dice “Equipo hasta el final y para todo el viaje”, que me lo escribió mi novia. Ya estoy acá y ahora vamos por todo.

¿Hay tiempo para leerlos en medio de una etapa de un Dakar?

Soy una persona muy emocional. Me aferró mucho a eso. Con mi equipo hago un trabajo día a día. Me escriben cosas que me sirven para seguir en carrera. Esperemos que den sus frutos.

Este año se eliminan los clásicos roadbooks, las hojas de ruta de papel, para ser reemplazados por una tablet ubicada en el manillar. ¿Cómo te sentís con este gran cambio?

No me complica. En Argentina hice los entrenamientos con roadbooks de papel, hojas de ruta de Dakar anteriores o del Desafío Ruta 40. Simulamos esas carreras, pero para mí no me significa nada especial.

Moreno llegó al campamento de Al-Ula y allí se enteró de su triunfo parcial cuando la poca prensa nacional le comentó sobre su ubicación. Tras la sorpresa, argumentó: “Me sentí rápido. No tuve inconvenientes con la navegación, por lo que logré un rendimiento parejo en toda la prueba”.

Cómo les fue al resto de los argentinos

En la categoría de motos, los hermanos Benavídes, Kevin y Luciano, también participaron. Kevin, el actual campeón del Dakar, se ubicó en el noveno lugar, mientras que Luciano, campeón mundial de la especialidad, llegó en quinto lugar.

Luciano Benavides otro de los representantes argentinos en el rally

En la categoría de autos, la jornada estuvo marcada por sorpresas y contratiempos para figuras destacadas como Stephane Peterhansel, Nasser Al Attiyah, Joan Nani Roma y Carlos Sainz. El piloto argentino Juan Cruz Yacopini también enfrentó problemas de navegación y terminó en la posición 38.

La competencia continuará con la primera etapa, llevando la caravana desde Al-Ula hacia Al-Hanakiyah, cubriendo un recorrido total de 532 kilómetros, con 405 kilómetros de especial. El Rally Dakar 2024 promete desafíos intensos a medida que atraviesa los desiertos árabes.

