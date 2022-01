Rafael Nadal, duro contra Djokovic: “Tiene que pagar por sus decisiones”

El tenista Rafael Nadal (6° del ranking mundial) se sumó a la polémica de Novak Djokovic. El español afirmó que “debemos escuchar a la gente que sabe”, en alusión a los profesionales de la salud que aconsejan la vacunación para frenar la pandemia de coronavirus. Estos dichos del deportista tuvieron lugar luego de que fuera consultado por la situación que vive su colega Djokovic (1°). Al serbio le cancelaron su visa minutos antes de que aterrizara en el aeropuerto de Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19.

“No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido así que no puedo tener una opinión asentada”, aclaró en rueda de prensa tras su triunfo en segunda ronda ante el lituano Ricardas Berankis (104º).

“Me pone mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano”, añadió el 13 veces campeón de Roland Garros tras incidir que es importante confiar en los profesionales de la materia y seguir su consejo de recibir la vacuna.

“Es normal que la gente de Australia se frustrara. Pasaron confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro”, afirmó respecto al revuelo que causó la noticia de que el serbio había recibido supuestamente una exención médica para disputar el Abierto de Australia, según ESPN.

“Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones”, concluyó.

Novak Djokovic podría quedar fuera del próximo Australian Open por no tener su certificado de vacunación.

La apelación de Novak Djokovic

Tras apelar su deportación de Australia, el número 1 del tenis continuará retenido hasta el lunes en una instalación migratoria a la espera de que se resuelva su conflicto para poder participar del primer Grand Slam del año.

Por su parte, el abogado del Estado australiano, Christopher Tran, aseguró que el país no prevé proceder a una expulsión antes de que se celebre esa audiencia, prevista para el comienzo de la próxima semana.

Mientras tanto, el tenista se encuentra en el Park Hotel de Melbourne, un establecimiento calificado como “infame”, ya que alberga a los detenidos que fueron trasladados a Australia desde la isla de Manus y Naur. De hecho, 32 personas todavía permanecen en el establecimiento, el cual se ha convertido en una especie de centro de detención. Además, fue usado como hotel de cuarentena en 2020, detalló Infobae.

Vale destacar que en octubre del año pasado se produjo un brote de coronavirus dentro del establecimiento cuando 22 de los refugiados dieron positivo.

A las afueras del recinto se aglomeró un núcleo de gente que apoya a Nole y partidarios de la no vacunación.

Seguidores de Novak Djokovic manifiestan su apoyo al tenista en las afueras del hotel de Australia. (AP)

Cronología del caso

El tenista de 34 años había tramitado la exención que le permitía jugar el Abierto de Australia sin estar vacunado, sin embargo hubo un problema con su visado por el cual no pudo pisar el territorio del país oceánico. El gobierno del estado de Victoria informó que había rechazado una solicitud para patrocinar su visa, horas antes de que aterrizara en Melbourne alrededor de las 23.30 del miércoles.

Por ese motivo, apenas descendió del avión el serbio fue escoltado por agentes de la Fuerza Fronteriza rumbo a un cuarto aislado en donde estuvo varias horas siendo interrogado sin acceso a su teléfono celular. Mientras tanto, su equipo esperaba que todo se resolviera del otro lado de la puerta, escoltada por dos oficiales.

“La Fuerza Fronteriza de Australia (ABF, por sus siglas en inglés) continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada. La ABF puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia”, señaló el organismo mediante un comunicado.

“Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras”, declaró por su parte el primer ministro Scott Morrison.

“Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID, seguimos estando atentos”, agregó el funcionario, quien había advertido que si las pruebas presentadas por el tenista eran insuficientes, “no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto”.

Un fan de Novak Djokovic le hizo apoyo en el aeropuerto de Melbourne, donde estuvo demorado durante horas. (AP)

Qué pasaría

De ser finalmente deportado, el tenista serbio se quedaría sin la posibilidad de jugar, a partir del 17 de enero, el Open de Australia, donde buscaba su décimo título y batir el récord de 20 Grand Slams que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal.