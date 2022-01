¿Hay que hacer cuarentena al ingresar a Chile como turistas?

Este martes a las 12 del mediodía el gobierno de Chile abrió el Paso Internacional Cristo Redentor y 550 argentinos cruzaron por el complejo Los Libertadores para llegar así al vecino país.

A pocas horas de la reapertura, que tardó 22 meses en concretarse en el marco de la pandemia de coronavirus, se viralizó un video donde una empresaria chilena contó la situación de dos familias que habían arribado al país y se encontraron con muchas trabas por parte de las autoridades chilenas.

“Una de ellas es una pareja joven, que cumplió con todos los requisitos que Chile pedía. Al llegar a la aduana chilena se encontraron con la sorpresa que Chile está tomando test de antígenos no PCR”, contó la mujer en el perfil de Instagram de Verónica Propiedades.

“Eso tiene un valor de 25 mil pesos chilenos por persona (poco más de 3.000 argentinos al valor oficial). Al tomarte el test de antígenos tienes que obligadamente ingresar a Chile e ir al domicilio que declaraste en covid.cl y hacer una cuarentena de siete días”, contó la mujer.

La mujer también contó que las autoridades te dan la opción de ingresar al país y hacerse el PCR pero “al no tener activado el pase de movilidad se complica todo”.

Además, contó que otra familia logró hacer el PCR gratis en la ciudad chilena de Los Andes. “El resultado tarda tres días por lo cual ellos tienen que hacer cuarentena de tres días”, agregó.

“La otra familia llegó directo al departamento y en ese minuto le están haciendo el PCR tiene un costo de 100 dólares por persona”, contó en el mismo video. “Me avergüenza dar esta noticia”, reconoció la mujer.

Qué dice la normativa chilena

Según la información publicada en la web de Chile, pueden ingresar al país vecino todos los extranjeros no residentes (turistas) que tengan Pase de Movilidad chileno, que es el certificado de vacunación contra coronavirus.

Cabe destacar que las vacunas recibidas en el exterior, en este caso Argentina, deben haber sido validadas en Chile previamente. Los niños menores de 6 años que no hayan sido vacunados pueden ingresar “sin necesidad de Pase de Movilidad chileno”.

También pueden ingresar los extranjeros no residentes en Chile que cumplen con alguna de las excepciones contenidas en el Decreto 295 del Ministerio del Interior.

Además, los turistas deben tener un test PCR negativo, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas, la declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl y un seguro médico de viaje cuyo monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de USD$30.000.

Cuarentena

Una vez que el turista haya ingresado a Chile, se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígenos). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada.

Una vez que el Ministerio de Salud reciba por parte del laboratorio el resultado negativo del examen, recién en ese momento se procederá a habilitar el Pase de Movilidad.

Cabe destacar que sin el Pase de Movilidad, las personas no podrán realizar ningún tipo de actividad en Chile. En el caso de que el testeo se realice con antígenos debe esperar en el punto de ingreso hasta obtener el resultado del test, en el caso de ser positivo, el viajero será declarado inadmisible al país.

Siete días de cuarentena para los no vacunados

Quienes no están vacunados o no tienen un esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud de Chile: esta alternativa está disponible solo para extranjeros no residentes que cumplen con alguna excepción listada en el Decreto 295 de 2021 del Ministerio del Interior: en el punto de ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR).

Además, deberán realizar 168 horas (7 días) de cuarentena, contadas desde el control sanitario en el punto de ingreso al país. Un resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado en el punto de ingreso al país, NO permite terminar con antelación el periodo de cuarentena.