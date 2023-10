Polémica en Francia: Mbappé felicitó a Messi por ganar el Balón de Oro y recibió críticas por doquier

Pese a competir contra treinta futbolistas, la principal carrera por el Balón de Oro era entre Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes a nivel club y selección también tuvieron una brillante temporada, pero el noruego y el francés terminaron en segundo y tercer lugar correspondientemente, quedando por detrás del capitán de la Selección Argentina.

Mbappé felicitó a #Messi𓃵 vía IG ¡Bien Kylian! 🎩

Y un detalle muy importante, le dice: TU LO MERECES. Y lo dice un competidor directo...🤔 pic.twitter.com/hHCPobBgn1 — ALEX10 (@ALEX15vs) October 31, 2023

En su discurso tras la obtención del octavo Balón de Oro de su carrera, la Pulga le dedicó unas palabras a ambos jugadores con los que peleó el galardón: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que tuvieron un año increíble a nivel individual y grupal. No tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá, no tengo dudas que voy a disfrutar del buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta gala. Los jugadores se van renovando pero la calidad no baja nunca”, expresó Leo.

Como devolución de gentilezas, Mbappé le dejó un mensaje a Messi a través de su cuenta de Instagram. El francés posteó una imagen de Leo sosteniendo el Balón de Oro y escribió: “Felicidades Leo por tu premio, te lo mereces”.

Lógicamente, su posteo no tardó en generar repercusión positiva en Argentina, mientras que en Francia generó polémica por la enemistad que se dio con Leo Messi y el seleccionado albiceleste tras la Copa del Mundo. Además, se viralizó un video en donde se los vio a ambos unidos en un sólido abrazo en el backstage del Balón de Oro.

El top 10 del Balón de Oro 2023

1 - Lionel Messi (Inter Miami – Selección Argentina)

2- Erling Haaland (Manchester City – Selección de Noruega)

3- Kylian Mbappé (PSG – Selección de Francia)

4 - Kevin de Bruyne (Manchester City – Selección de Bélgica)

5 - Rodri (Manchester City – Selección de España)

6-Vinicius Jr (Real Madrid – Selección de Brasil)

7- Julián Álvarez (Manchester City – Selección Argentina)

8- Victor Osimhen (Napoli – Selección de Nigeria)

9-Bernardo Silva (Manchester City – Selección de Portugal)

10-Luka Modric (Real Madrid – Selección de Croacia)

