Otra baja para Scaloni, de cara a la doble fecha de Argentina contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias

Lionel Scaloni, quien se encuentra en España descansando con su familia, recibió este sábado otra mala noticia. A las bajas de Leandro Paredes (PSG), Joaquín Correa (Inter), Papu Gómez (Sevilla) y de Juan Foyth (Villarreal), y las dudas de Lionel Messi (por una molestia muscular que lo obligó salir del partido del Paris Saint Germain frente al Lille) y del Kun Agüero (por un fuerte dolor en el pecho); se le sumó la posible lesión de Gonzalo Montiel, quien debió ser sustituido ayer durante el partido que su equipo el Sevilla le ganó por 2-0 al Osasuna, en la fecha 12 de LaLiga.

Preparándose para a doble fecha de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, contra Uruguay y Brasil, el 12 y 16 de noviembre, respectivamente, el técnico de la Selección Argentina tendrá que analizar la situación del equipo tomando en cuenta la posibilidad de no poder contar con estos nombres.

Sin embargo, tanto Messi, como Agüero y Montiel, aún no se han confirmados partes médicos definitivos sobre sus estados físico, por parte de sus clubes. Y Scaloni, aguarda paciente con la esperanza de que lleguen en condiciones, rogando que sean molestias por agotamientos musculares -por parte de La Pulga y el ex River- y de un susto sin gravedad, por el lado del ex Manchester City.

Por el momento, desde el Sevilla, a Montiel le realizarán nuevos estudios para controlar si la lesión es seria y para determinar si necesitará tiempo de recuperación y por cuánto. Al respecto, Juan Lopetegui, el entrenador del equipo, declaró: “Vamos a ver mañana (por este domingo) con tranquilidad. Tenía una molestia en el gemelo, esperemos que no sea más que una sobrecarga, pero vamos a esperar”.

A esta lista, cabe agregar la situación de Nicolás Otamendi (Fiorentina), quien contraje Covid y debe guardar reposo y aislamiento en Italia.

La Selección viajará a Uruguay el 12 de noviembre y jugará por la fecha 13, en Montevideo desde las 20. Luego el equipo jugará ante Brasil, de local en la provincia de San Juan, el 16 de noviembre, a partir de las 20.30 y con estadio lleno.