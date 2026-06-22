22 de junio de 2026 - 21:35

Tiene 100 años, viajó para ver a Messi y emocionó a los hinchas argentinos

Pauline, una estadounidense de 100 años, asistió al partido entre Argentina y Austria con un cartel dedicado a Lionel Messi y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornadas.

La historia de Pauline, la mujer de 100 años que alentó a Messi en el Mundial.

La historia de Pauline, la mujer de 100 años que alentó a Messi en el Mundial.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La victoria de la Selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. En una de las tribunas apareció Pauline, una mujer de 100 años que asistió al estadio para alentar a Lionel Messi y que terminó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.

Leé además

Mundial 2026. Lionel Messi y sus compañeros festejan la victoria ante Austria en la ciudad de Dallas.

Mundial 2026: Argentina está en el primer lugar del Grupo J y debería medirse ante Uruguay

Por Redacción Deportes
Patricia Bullrich fue una de las funcionarias del gobierno de Milei que celebró el triunfo argentino en el Mundial 2026.

De Milei a los ministros: el Gobierno reaccionó al triunfo argentino con elogios para Lionel Messi

Por Redacción Política

La hincha se mostró con un cartel que decía “100 year old Messi fan” (“Fan de Messi de 100 años”), una muestra de admiración que despertó simpatía entre los presentes y generó miles de reacciones en internet.

Pauline volvió a cumplir su sueño de ver a Messi y emocionó a todos en Dallas
Pauline volvió a cumplir su sueño de ver a Messi y emocionó a todos en Dallas.

Pauline volvió a cumplir su sueño de ver a Messi y emocionó a todos en Dallas.

Una admiradora de larga data y un Messi

La historia de Pauline no es nueva para quienes siguen de cerca la carrera del capitán argentino. Años atrás ya había llamado la atención durante una visita al estadio del Inter Miami, cuando exhibió una pancarta con la frase “Messi, ¿te casarías conmigo?”, en un gesto que provocó sonrisas entre los aficionados.

Con un siglo de vida, la mujer fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Sin embargo, entre tantas experiencias, encontró en Messi una de sus mayores admiraciones deportivas.

Pauline y su amor por Messi
Pauline y su amor por Messi.

Pauline y su amor por Messi.

La presencia de Pauline coincidió con otra destacada actuación del rosarino, que volvió a ser determinante en el triunfo argentino frente a Austria.

Tras desperdiciar un penal durante la primera etapa, Messi abrió el marcador con un remate cruzado de zurda a los 38 minutos. Más tarde, ya en tiempo de descuento, selló el 2-0 definitivo luego de liderar un contraataque y superar a la defensa rival.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo
Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, tras un doblete frente a Austria en la edición de 2026.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, tras un doblete frente a Austria en la edición de 2026.

El delantero continúa ampliando sus registros históricos en la Copa del Mundo y atraviesa un gran momento en el certamen, donde suma cinco goles en los primeros dos encuentros. En total, el astro argentino alcanzó los 18 goles en los Mundiales, tras el doblete frente a Austria. Esa cifra lo coloca como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Luego de la victoria de este lunes, la Selección argentina comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por el Grupo J. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Jordania el próximo sábado, en un partido que será clave para definir la posición final de Argentina en la zona y encarar la etapa eliminatoria del torneo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El escándalo de Florencia Peña y el padre de Lionel Messi en los medios del mundo

Fake news, responsabilidad mediática y mala praxis informativa

Leo Messi rompe el récord de Klose y el mundo reacciona al histórico doblete en el Mundial 2026.

El récord de Lionel Messi desató una ola de reacciones en la prensa internacional

Mundial 2026. El Cuti Romero posando junto a sus compañeros de La Scaloneta antes del inicio del lance entre Argentina y Austria

Mundial 2026: Se supo cual es la lesión de "Cuti" Romero

Tras sus descomunales actuaciones ante Argelia y Austria, Lionel Messi,r eescribió las páginas doradas de la FIFA. Todos los récord que rompió el 10. 

Todos los récords de Lionel Messi en el Mundial 2026: las marcas que rompió y los hitos que puede alcanzar