Tiene 100 años, viajó para ver a Messi y emocionó a los hinchas argentinos

Pauline, una estadounidense de 100 años, asistió al partido entre Argentina y Austria con un cartel dedicado a Lionel Messi y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornadas.

La historia de Pauline, la mujer de 100 años que alentó a Messi en el Mundial.

La victoria de la Selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. En una de las tribunas apareció Pauline, una mujer de 100 años que asistió al estadio para alentar a Lionel Messi y que terminó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la jornada.

La hincha se mostró con un cartel que decía “100 year old Messi fan” (“Fan de Messi de 100 años”), una muestra de admiración que despertó simpatía entre los presentes y generó miles de reacciones en internet.

Pauline volvió a cumplir su sueño de ver a Messi y emocionó a todos en Dallas Pauline volvió a cumplir su sueño de ver a Messi y emocionó a todos en Dallas. redes Una admiradora de larga data y un Messi La historia de Pauline no es nueva para quienes siguen de cerca la carrera del capitán argentino. Años atrás ya había llamado la atención durante una visita al estadio del Inter Miami, cuando exhibió una pancarta con la frase “Messi, ¿te casarías conmigo?”, en un gesto que provocó sonrisas entre los aficionados.

Con un siglo de vida, la mujer fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Sin embargo, entre tantas experiencias, encontró en Messi una de sus mayores admiraciones deportivas.

Pauline y su amor por Messi Pauline y su amor por Messi. redes La presencia de Pauline coincidió con otra destacada actuación del rosarino, que volvió a ser determinante en el triunfo argentino frente a Austria.