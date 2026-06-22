De Milei a los ministros: el Gobierno reaccionó al triunfo argentino con elogios para Lionel Messi

El presidente se expresó en X y remarcó que “la alegría no tiene ni tendrá fin”. A su vez, Patricia Bullrich publicó una foto con el típico símbolo peronista y generó repercusión.

Patricia Bullrich fue una de las funcionarias del gobierno de Milei que celebró el triunfo argentino en el Mundial 2026.

El triunfo de la Selección Argentina ante Austria también tuvo repercusión en el Gobierno nacional. Apenas terminó el partido, el presidente Javier Milei y varios dirigentes de La Libertad Avanza utilizaron sus redes sociales para celebrar la clasificación y destacar la increíble actuación de Lionel Messi.

Además de festejar la victoria, Milei resaltó que el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. "Vamos Argentina, Carajo!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", aseguró Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2069133830317858943?s=20&partner=&hide_thread=false VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin. — Javier Milei (@JMilei) June 22, 2026 Otros funcionarios libertarios que festejaron la victoria Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo aprovechó el triunfo argentino para pronunciarse. En esta ocasión, fue una vez más en contra de los kirchneristas por tildarlo de "mufa", en referencia del penal fallado por el capitán argentino, a los 8 minutos del primer tiempo.

"Los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos...no les sale una, pobrecitas!", señaló el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2069139123844046952?s=20&partner=&hide_thread=false Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos! No les sale una, pobrecitas!!

https://t.co/soWVCYg9XR — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 22, 2026 Por último, la exministra de Seguridad y actual titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrrich también hizo una publicación tras el partido. Su posteo generó mayor repercusión, ya que compartió una foto suya con la camiseta Nro.13 de Argentina y los dedos en V, símbolo peronista.