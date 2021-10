El Kun Agüero fue trasladado al hospital por su fuerte dolor en el pecho

El delantero argentino del Barcelona, Sergio Agüero, fue trasladado a un hospital para someterse a pruebas cardiológicas luego de abandonar el encuentro que su equipo igualó 1-1 con Alavés, este sábado en el Camp Nou.

”Ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico’', informó el conjunto catalán mediante su cuenta oficial de Twitter. El mensaje no dio más detalles.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico.



Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

”Le he preguntado y me ha dicho que estaba un poco mareado’', comentó el técnico interino del Barça, Sergi Barjuan.

“Me he enterado ahora que ha estado en el hospital. No puedo decir más porque no sé más”.

El atacante ex Independiente fue sustituido a los 41 minutos. Recibió atención de parte del cuerpo médico en la cancha tras señalarse la parte alta del pecho y la garganta.

Luego de pasar un minuto tendido sobre el césped, pudo abandonar la cancha caminando.

Distintos reportes de prensa indicaron que el “Kun’' Agüero fue llevado al hospital por una ambulancia en el segundo tiempo.

Agüero, de 33 años, se incorporó al Barcelona esta temporada como agente libre, procedente del Manchester City.