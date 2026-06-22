Messi hizo historia y las redes explotaron con memes tras el triunfo argentino

La Selección argentina consiguió una nueva victoria en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 frente a Austria y asegurar su clasificación a los 16avos de final. Sin embargo, además de la actuación del equipo de Lionel Scaloni, las redes sociales tuvieron su propio partido con una verdadera avalancha de memes.

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El gran protagonista volvió a ser Lionel Messi , quien convirtió los dos goles del encuentro y alcanzó un récord histórico al transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.

La jornada no comenzó de la mejor manera para el capitán argentino. A los ocho minutos falló un penal que podría haber adelantado a la Albiceleste en el marcador y ese momento fue suficiente para que aparecieran las primeras bromas en redes sociales.

Muchos usuarios compararon el gesto de Messi con el de Martín Palermo , recordando algunos de los penales más recordados de la carrera del histórico delantero argentino. Sin embargo, la historia cambió rápidamente. Antes del cierre del primer tiempo, Messi abrió el marcador con un remate preciso y, ya en el descuento, selló el triunfo con su segundo tanto de la noche.

Tras el doblete, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales .

Memes del triunfo de Argentina ante Austria Memes del triunfo de Argentina ante Austria. redes

Austria exigió a la Scaloneta

Más allá del resultado, Austria presentó un desafío complejo para el conjunto argentino. El equipo europeo apostó por una presión intensa y un juego físico que generó varios cruces y contactos durante gran parte del encuentro.

Ese planteo también alimentó la creatividad de los usuarios, que reaccionaron con memes sobre la dureza del partido y las dificultades que encontró Argentina para desarrollar su juego habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aradorebelde/status/2068855952124579986&partner=&hide_thread=false Pausa de hidratación. pic.twitter.com/LQmFXQOwTj — de boca como maradona (@aradorebelde) June 22, 2026

La inesperada aparición de Shakira

Entre las publicaciones más comentadas también apareció una protagonista inesperada: Shakira. Distintas imágenes y montajes vinculados con la cantante colombiana comenzaron a circular durante y después del partido, sumándose al repertorio humorístico que acompañó la clasificación argentina.

Como suele ocurrir en cada presentación de la Scaloneta, las redes sociales transformaron cada jugada, cada polémica y cada gesto en material para miles de publicaciones virales. Con la clasificación ya asegurada, Argentina cerrará su participación en el Grupo J el próximo sábado frente a Jordania, mientras los hinchas continúan disfrutando tanto del fútbol como del humor que acompaña cada actuación del campeón del mundo.

Embed Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas pic.twitter.com/ufizyGtz9c — Cambio (@Caambio_) June 22, 2026

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