No es el mejor: ¿dónde quedó Messi en el ranking de los mejores del 2021 según The Guardian?

Lionel Messi, séptimo Balón de Oro entregado por France Football, cerró un 2021 en el que no le importó otra cosa que cumplir su objetivo: el título con la Selección Argentina y se le dio en la Copa América. Lo demás es inercia (como dicen).

Aunque vale decir que no la pasó muy bien a mediados de año cuando debió hacer el corte con el Barcelona para irse al Paris Saint Germain, club en el que no está brillando futbolísticamente como lo hacía en el Culé. Y si le agregamos los enojos desde la dirigencia del club parisino por sus compromisos con la albiceleste y algunos malestares físicos consecuentes que lo obligaron a ausentarse de los partidos en la Ligue1, se puede afirmar que Messi no es de los más elogiados entre los críticos.

De allí que en el diario The Guardian, medio deportivo británico que también entrega distinciones a los mejores futbolistas del año, incluyó al argentino pero según las votaciones que se filtraron este 24 de diciembre, está en el top 10 pero no figura en el “1″.

Siempre será favorito, pero ese puesto es ocupado por el polaco Robert Lewandowski, quien fue el segundo más votado en el premio de Balón de Oro. El polaco tuvo un gran año en la Bundesliga, no solo en el Bayern Múnich. En el torneo alemán logró récord con 41 goles en la temporada, siete asistencias, 1,4 goles por partido y 1,7 participaciones de gol por partido. Hay quienes consideran que es el mejor 9 del mundo.

En tanto, La Pulga lleva un total de 6 goles en esta temporada 2021-2022, incluyendo sus participaciones en la Liga Francesa y Champions League. Con la Selección Argentina, un total de 9 goles en11 partidos en este año. Y habrá que ver cómo sigue con su agenda en la liga francesa, para poder remontar en sus conquistas personales.

El próximo 17 de enero será la distinción más valiosa, el “FIFA The Best” y ambas figuras europeas estarán allí. Será un mano a mano entre dos astros del fútbol.

Ranking The Guardian

Otros argentinos en el top 100: la “Araña que Pica” el mejor de la AFA seguido por el diario británico

Claramente la lupa se puso entre los jugadores que militan en el fútbol europeo, pero la sorpresa la dio la “Araña que Pica”, Julián Álvarez, el mejor ubicado del fútbol argentino en el top ten de la lista de The Guardian.

El goleador de River Plate, pretendido por varios clubes del Viejo Continente, se ubica en el puesto 91°.

En tanto que el resto son figuras del futbol internacional que se destacaron con la Selección Argentina, y la Copa América alcanzada tras 28 años de sequía. Ellos son Emiliano “Dibu” Martínez , en el puesto 52°; Rodrigo De Paul, en el 46°; Ángel Di María, en el 32°. Y Lautaro Martínez, en el 30°.