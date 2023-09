Nicolás Romano, una de las máximas figura de Gimnasia y Esgrima: “estoy agradecido por el cariño de la gente”

Es uno de los jugadores salidos de la cantera del Lobo y este año comenzó a tener mayor protagonismo, por lo tanto, Nicolás Romano se ganó la titularidad en este Gimnasia y Esgrima que conduce Joaquín Sastre. El delantero es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el equipo Blanquinegro que pelea por ganarse un lugar en el Torneo Reducido. Pero además es uno de los “mimados” de la hinchada, que lo volvió a ovacionar cuando se retiraba del campo de juego en pleno partido contra Nueva Chicago. En el mismo, ‘Nico’ dio una asistencia de gol exquisita, tras una gran corrida, para que Matías Nouet terminara la acción que marcó el 2-1 final frente al Torito de Mataderos.

Con este triunfo el Lobo se volvió a meter en zona de playoffs, donde ocupa el sexto lugar, pero además tiene un partido menos jugado que varios de sus rivales directos.

#PrimeraNacional • Zona A • Fecha 32



🆚 Gimnasia 2️⃣ - 1️⃣ Nueva Chicago

🏟️ Estadio Víctor Antonio Legrotaglie

🏹⚽ 18' Agustín Herrera

🏹⚽ 57' Matías Nouet#VamosLobo 🐺🏁#SoyCaracol 🐌👊🏼 pic.twitter.com/j9BC5uby0Z — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) September 5, 2023

Mientras se retira del Víctor Antonio Legrotaglie, Romano fue interceptado por hinchas, que lo saludaban y le dicen que le tienen mucha fe, que se cuide porque entienden que es indispensable. “Me pone tan contento cuando me dicen eso”, desliza el jugador mientras se retira, a Los Andes.

En las próximas horas, Gimnasia viajará a Tucumán, donde enfrentará a San Martín, por lo tanto tendrá pocos días el entrenador Sastre para trabajar dicho partido. Sobre ello también habló Nico Romano y de su gran momento.

-¿Qué se siente cuando un hincha te dice que vos sos indispensable?

-La verdad que me pone muy contento, porque hay gente que me conoce, sabe lo que la he luchado en este club y hoy me tiene presente, me pone muy feliz. Estoy agradecido.

El pibe que se armó en las inferiores del club y hoy asume es un gran protagonista. Pero no solo es desequilibrante en el uno contra uno. También ayuda al equipo desde “donde me toca estar. Eso es lo más importante para mí. Dar siempre lo mejor para que Gimnasia siga creciendo y estar entre los clasificados”, cuenta.

-Sos uno de los jugadores con mayor regularidad en el equipo, pusiste un pase que terminó en un golazo de Nouet.

-Creo que todos tenemos altibajos, pero lo importante es mantenerse siempre ahí, porque los buenos momentos le llegan a todos. Por suerte pude dar una asistencia para el gol y dejar los tres puntos acá en casa. Debemos saber que estamos bien encaminados, pero que todavía queda mucho camino por recorrer.

-Nico, tres puntos valiosísimos, ante un rival directo y el cual no les hizo las cosas fáciles.

-Sí, muy importante porque el último partido por ahí se nos escapó un punto y sabíamos que si le ganábamos a Chicago nos poníamos en la pelea de nuevo, en el Reducido, que es lo que buscamos y es lo más importante. La verdad que Chicago hizo su trabajo y por momentos nos dificultó las cosas, pero estábamos seguros de la parada.

-Por lo que se vio, fueron de menos a más y hasta supieron revertir una situación adversa.

-Dimos vuelta un partido muy complicado, sinceramente, dificilísimo, porque ellos quizás, sin muchos méritos, se encontraron con un gol por un error nuestro. Nueva Chicago es un equipo duro que también está pelea allá arriba, por suerte pasamos lo más difícil de revertirlo, primero y empatarlo rápidamente, y después en el segundo tiempo nos jugamos por completos para que el triunfo fuera nuestro.

-El regreso de Lucas Villarruel y Maxi Padilla, obviamente se notó en el orden del juego.

-Son jugadores que aportan mucha experiencia, que por ahí es lo que más necesitamos. Por eso estoy contento no solo con la vuelta de ellos sino por el buen rendimiento del equipo en momentos complicados del partido.

-Se viene un partido difícil en Tucumán, más allá de que todos los encuentros que restan lo son.

-Todos los que resta del campeonato es lo más difícil. San Martín es un rival que de local se hace muy duro, tenemos pocos días para trabajar ese partido y lo haremos de la mejor manera. Confío en que podemos lograr un buen resultado.

-¿Qué es lo mas valioso que tiene este equipo, que sentís que tiene este grupo?

-Que más que un equipo, somos un grupo comprometidos con todos, que al que le toca jugar lo hace de gran manera y el que no, acompaña. Hemos rotado muchas veces y por lo general el rendimiento es parecido.

