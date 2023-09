Marista Rugby Club, el campeón del Top 8, continúa paso firme en el Torneo del Interior “A”

Marista tuvo un gran estreno como local en el Torneo del Interior “A”, le ganó a Tucumán RC y, de esa manera, consiguió su segunda victoria en la Zona 2 que lo ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. Lo que dejó la segunda fecha de la competencia y lo sucedido en el ámbito doméstico con el Provincial.

Marista, campeón del Top 8 del Torneo Regional del Oeste, que venía de estrenarse con victoria en condición de visitante en la edición 2023 del Torneo del Interior “A”, tras doblegar a Gimnasia y Esgrima de Rosario (37-34), el pasado fin de semana se presentó en nuestra provincia y volvió a demostrar su poderío para vencer a Tucumán RC (34-17), lo cual le permite ser puntero de la Zona 2 de la competencia.

Este encuentro en La Carrodilla mostró un amplio dominio por parte del equipo que conduce Pablo Piñeiro, aunque la primera conversión recién se dio a los 7′ por intermedio de un penal de Bautista Filizzola. Minutos más tarde, la visita se descuidó en una formación fija y dejó espacios que los Curas no desaprovecharon, con el try convertido por Matías Colomer que posteriormente convirtió el propio Filizzola frente a la “H”.

Marista continuó con un ritmo avasallador, marcando diferencias en los scrums, line out y en la intensidad física frente a un representativo tucumano que tras un nuevo try del local (Lucas Bartolini), recién pudo romper el cero de su score con un penal de Jorge Domínguez. Nada para preocupar para el campeón mendocino. Es que después de esa acción, tres penales más de Bautista Filizzola terminaron de sentenciar la historia durante el primer tiempo que se cerraría con una ventaja irremontable, tanto en el marcador como desde el juego: 24-3.

El complemento mostró más de lo mismo. Marista, con un juego prolijo y Tucumán aguantando como podía. Por eso no sorprendió que el local volviera a mover el marcador con otra pena máxima de Filizzola. Con el triunfo asegurado, ambos equipos movieron sus estructuras y las modificaciones le quitaron el ritmo que el compromiso había mostrado durante casi una hora de juego. Más allá de eso, hubo tiempo para un try de Rafael Cardozo anotado por Bautista, y para más descuentos de la visita por intermedio de Gabriel Terán convertido por Nicolás Macome y otro de Nicolás López González anotado por Rodrigo Galíndez para cerrar un decoroso 34-17.

En la próxima fecha, la tercera, Marista volverá a jugar en condición de visitante, cuando visite a Duendes de Rosario, encuentro que recién se disputará el sábado 16 del corriente. Cabe recordar que la actividad se detiene una semana más por la presentación de Los Pumas el próximo sábado, ante Inglaterra, en el estreno de ambos en el Mundial de Francia 2023. Por su parte, Tucumán RC será local de Old Lions de Santiago del Estero. Además, la Zona 2, tendrá: Jockey Club (Córdoba) vs. Jockey Club (Rosario) y Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Universitario (Córdoba)

Otros resultados. Por la Zona 1: Curne (Chaco) 35-Urú Curé (Río Cuarto) 32, Universitario (Tucumán) 27-Santa Fe RC 21 y CAE 38-Córdoba Athletic 29. Por la Zona 2: Universitario (Córdoba) 31-Jockey (Córdoba) 30 y Old Lions RC (SdE) 10 vs Gimnasia y Esgrima (Rosario) 25. Lo que viene en la Zona 1: Córdoba Athletic vs. Curne, Los Tarcos RC vs. CAE (Paraná), Santa Fe RC vs. San Martín (Villa María) y Urú Curé vs. Universitario (Tucumán).

Interior B. El fin de semana pasado marcó el inicio de la segunda categoría del Torneo del Interior. En un duelo de candidatos, Huirapuca (Tucumán), que fue anfitrión en la cancha de Aguará Guazú, superó por la mínima diferencia a La Tablada (21-20). Los tucumanos lograron revertir un partido adverso con un try de Miguel Romero, a falta de cinco minutos para el epílogo. Otro de los equipos que tuvo que batallar para quedarse con el triunfo fue Jockey Club de Salta, vencedor de Tucumán Lawn Tennis por 28-26, en otra intensa pulseada que se resolvió en los últimos instantes.

Los resultados. Zona 3: Tala RC (Córdoba) 28-Natación y Gimnasia (Tucumán) 22 y Huirapuca (Concepción -Tuc.-) 21-La Tablada (Córdoba) 20. Zona 4: Mar del Plata Club 36-Sociedad Sportiva (Buenos Aires) 17 y Jockey Club (Salta) 28-Tucumán Lawn Tennis 26. Zona 5: Old Resian (Santa Fe) 29-Sporting (Mar del Plata) 40 y Club Banco Mendoza (CPBM) 22 vs CRAI (Santa Fe) 36. Zona 6: Liceo RC 35-Aranduroga RC (Corrientes) 22 y Teqüe RC 19 vs Universitario de Rosario 36. Lo que viene: La Tablada vs. Tala RC, Huirapuca vs. Natación y Gimnasia, Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata, Jockey Club (Salta) vs. Sociedad Sportiva (BB), CRAI vs. Old Resian RC, Banco Mendoza vs. Sporting (MdP), Universitario (Rosario) vs. Liceo y Teqüe RC vs. Aranduroga.

También hubo actividad en el Torneo Provincial

Organizada por la Unión de Rugby Cuyo, el pasado fin de semana se jugó la 3ª fecha del Torneo Provincial que nuclea a equipos de nuestra provincia y de San Juan. Competencia que se juega en paralalo a los TDI y que por lo tanto, los equipos que participan en el mismo, en el torneo local lo hacen con su División Intermedia. En uno de los encuentros, San Jorge Rugby Club fue vencido por Marista 34-15. El “Santo” que llegaba a este encuentro con dos victorias seguidas (Belgrano y Pumayén), no pudo fuera de casa teniendo su primer traspié en el último torneo del año. Mientras que lo también sanrafaelino de Belgrano RC tenía que recibir a Universitario pero dicho compromiso se pasó para el 10 del corriente.

Además, Los Tordos 62-0 ante CPBM, Huazihul 64-Peumayén 19, Teqüe 25-17 a Banco RC, Liceo 24-15 a San Juan RC, Mendoza RC 89-19 a Rivadavia y UNSJ 70-Tacurú-15.

