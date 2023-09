Video: Zverev pidió que echen a un fanático que gritó por Hitler en el US Open de Estados Unidos

Un aficionado fue expulsado durante del US Open de Estados Unidos después de que el tenista alemán Alexander Zverev denunciara que alguien en la grada había gritado una “frase de Hitler”.

El incidente ocurrió cuando Zverev se disponía a servir durante el cuarto set de un épico duelo de octavos de final contra el italiano Jannik Sinner, que el alemán terminó ganando en cinco sets después de cuatro horas y 40 minutos de batalla.

Zverev: "Acaba de decir las palabras más famosas de Hitler. Es increíble, inaceptable".



Insólito lo que sucedió en el US Open. El espectador fue echado del estadio.pic.twitter.com/iOjBX0hA1d — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 5, 2023

Zverev, subcampeón de este Grand Slam en 2020, se desplazó directo al juez de silla James Keovathong para quejarse por el supuesto grito. “Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo”, le dijo Zverev al árbitro. “Esto es increíble”.

Keothavong consultó de inmediato a los agentes de seguridad e incluso se dirigió a la grada para que el responsable se identificara. Pasados unos minutos, la seguridad de la cancha se dirigió hacia un hombre sentado en una de las primeras filas y le ordenó que abandonara la grada.

"Comenzó a cantar el viejo himno, el que identifica a Hitler. Soy alemán. Me pareció demasiado. Simplemente tenía que reaccionar".



Alexander Zverev paró el partido de anoche vs. Sinner en el #USOpen. El espectador en cuestión fue expulsado del estadio.pic.twitter.com/fDPkWlwUta — VarskySports (@VarskySports) September 5, 2023

“Me encanta cuando los aficionados gritan, me encanta cuando los aficionados se emocionan, pero creo que siendo alemán, y no estando realmente orgulloso de esa historia, no es realmente una cosa buena para hacer”, dijo Zverev a la prensa sobre el incidente.

“Si no reacciono, creo que es malo por mi parte”, zanjó el alemán, que finiquitó su triunfo en el partido más largo de esta edición del torneo a las 01H30 de la madrugada de Nueva York.

El bullicioso público del US Open

Los partidos nocturnos en la pista Arthur Ashe, la mayor del mundo (23.000 asientos), son famosos por su atmósfera tan eléctrica como bulliciosa, lo que también ha generado críticas de jugadores como Daniil Medvedev, que demandan que se respete el silencio en momentos como el servicio.

La semana pasada, la jugadora alemana Laura Siegemund también protestó por el comportamiento del público durante su derrota en primera ronda ante la joven Coco Gauff, la gran favorita de los aficionados estadounidenses.

“No me respetaron, no respetaron mi forma de jugar, no respetaron a la jugadora que soy, no respetaron el buen tenis”, dijo la veterana tenista entre lágrimas a la prensa.

