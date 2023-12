Mundo Boca: el Xeneize cambió la fecha de inicio de la pretemporada mientras espera por el DT Diego Martínez

El Consejo de Fútbol de Boca le comunicó al plantel un cambio en la fecha para el regreso de los entrenamientos: la pretemporada iniciará el martes 2 de enero y no el 26 de diciembre como estaba previsto, mientras se aguarda por la asunción de Juan Román Riquelme como presidente la semana que viene, por dos motivos: esperan la llegada de Diego Martínez y por pedido de los jugadores.

Martínez aún no fue presentado como nuevo entrenador del Xeneize, pese a que todo indica que a más tardar lo hará la semana que viene, porque todavía no pudo sellar su salida de Huracán formalmente. ¿Qué frena su firma? El reclamo por parte del Globo (que también le urge resolver este conflicto para que asuma Facundo Sava como su reemplazante) de la devolución de un dinero adelantado al entrenador. Una vez resuelto eso, quedará libre de poder acordar su arribo a Brandsen 805.

Ante este panorama, lo más probable es que el director técnico no llegara a arrancar la pretemporada con Boca el martes 26 de diciembre después de navidad, por lo que la dirigencia no vio con malos ojos pasar la vuela a las prácticas al 2 de enero. No obstante. ese no es el único motivo: los jugadores pidieron estar libres para disfrutar año nuevo y en el club le dieron el visto bueno al pedido ya que entendían que el club venía también de días movidos tras las elecciones.

La llegada de Diego Martínez a Boca Juniors como DT de la 1era división está encaminada. El entrenador rescinde con el Globo y llega al Xeneize. El consejo de fútbol negocia el contrato. El 26/12 arranca la pretemporada.

Fernando Gayoso seguiría en Boca con la llegada de Diego Martínez

¿Qué pasará con su futuro? Si bien el DT entrante cuenta con una persona que se encarga de practicar con los goleros, que es Pablo Campodónico (exguardameta), todo indicaría que Gayoso seguiría desempeñando sus tareas en el Xeneize debido a que es empleado del club y tiene un contrato que cumplir.

En Boca ni siquiera imaginan la posibilidad de que Gayoso, esa “arma secreta” de Chiquito Romero en cada definición por penales, no siga trabajando en Ezeiza y por eso el Consejo de Fútbol le comunicará a Martínez esta intención; claro que después, en esa reunión, el flamante DT, que ya recibió la oferta formal pero todavía debe terminar de desvincularse de Huracán, deberá aceptar incluirlo en su numeroso cuerpo técnico.