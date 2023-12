Boca sufre: se le cayó el primer refuerzo porque Soteldo será jugador del Gremio

Apesar de haber sido sondeado por Boca, el delantero venezolano Yeferson Soteldo acordó su llegada a Gremio y, así, se cayó el primer posible refuerzo del Xeneize. Luego de haber descendido con Santos, el atacante se movió rápido en el mercado y permanecerá en el fútbol de Brasil, con la camiseta del Tricolor.

OFICIAL! Yeferson Soteldo 🇻🇪 es nuevo jugador de Gremio 🇧🇷. Llega a préstamo por una temporada desde Santos. pic.twitter.com/RgToF7J6le — VarskySports (@VarskySports) December 22, 2023

Si bien Boca nunca avanzó a fondo por Soteldo, lo cierto es que el picante delantero venezolano estaba en la carpeta del Consejo de Fútbol. Sin embargo, la demora en resolver las elecciones por la judicialización de las mismas sumado a que la dirigencia del Xeneize no avanzará por ningún futbolista hasta tanto no acordar el arribo de Diego Martínez como entrenador, hicieron que la posibilidad de que Soteldo llegue a Brandsen 805 se diluyan.

🚨Yeferson Soteldo es nuevo refuerzo del #Gremio.

*️⃣ #Santos lo cede a préstamo por un año. #TratoHecho pic.twitter.com/eYp6oFpxqo — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 22, 2023

Los refuerzos de Boca, supeditados a una charla con Diego Martínez

Al margen de que existen conversaciones avanzadas tanto con Ever Banega como con Arturo Vidal, en Boca tomaron la decisión de no avanzar por ningún futbolista hasta tanto no hayan acordado la llegada de Diego Martínez. Una vez resuelto eso, se sentarán con el flamante entrenador y lo consultarán para trabajar el mercado de pases.

DIEGO MARTÍNEZ SERÁ NUEVO ENTRENADOR DE BOCA. pic.twitter.com/CdAmBKyp4v — LaMitadMás1Cba (@Lamitadmas1cba) December 18, 2023

Cabe mencionar también que, para Martínez, el plantel que heredaría en Boca es muy bueno y completo, por lo que a priori no se vislumbran demasiadas incorporaciones en el horizonte del Xeneize. Mientras tanto, el foco de Juan Román Riquelme como flamante presidente del club está puesto en que Martínez arregle su arribo al club y esté al frente del plantel cuando comience la pretemporada el próximo martes.

