Independiente de Avellaneda: Carlos Tevez ya tendría a sus tres primeros refuerzos el Rojo

Carlos Tevez asumió en Independiente en un momento muy complicado cuando el club se encontraba en zona de descenso directo y a base de buenos resultados pudo sacar al Rojo de una situación comprometedora.

Para el 2024 las expectativas de Carlitos son mucho más grandes que las de mantener la categoría y por eso ya se comunicó con los dirigentes para que empiecen a cerrar refuerzos de cara a la próxima temporada y en las próximas horas podría tener la buena noticia de que 3 futbolistas se sumarían a las filias del club.

Los primeros 3 refuerzos que llegarían al Independiente de Carlos Tevez

-Gabriel Ávalos: Independiente lo compraría en 2 millones de dólares, ya hay preacuerdo con el jugador y el Rojo está a la espera de que el jugador de el OK. El club de Avellaneda le dio un ultimatúm al jugador para que defina su situación antes de que termine el año pero todo indica que el experimentado delantero se calzará la camiseta del Rey de Copas.

-Alex Luna: Tiene 19 años y es el enganche de Atlético Rafaela. Se firmaría un préstamo con cargo de 200.000 dólares. Por el 50% del pase el monto de su ficha está fijado en 750.000.

-Ignacio Maestro Puch: El delantero de 20 años que pertenece a Atlético Tucumán se convertiría en la nueva cara del club. Se haría un préstamo por el Melli Sergio Ortíz y se fijará un monto por una opción de compra. Este 2023 no fue titular, alternó, ingreso desde el banco de suplentes y no marcó goles. Participó en el Mundial Sub 20.

Los otros refuerzos que pretende Tevez para Independiente en 2024

-Marcelo Weigandt: El lateral derecho de Boca tiene contrato hasta junio de 2024 y compartió plantel con el Apache antes de que se retirase con la camista Xeneize,

-Carlos Izquierdoz: El central del Sporting Gijon tiene contrato hasta junio de 2024 y vuelve a sonar como refuerzo de Independiente. Al igual que Weigandt, el Cali también compartió equipo con Tevez.

-Adrian Maravilla Martínez: Delantero de Instituto que queda libre a fin de año. Fue una de las principales figuras del equipo cordobés que pudo mantener la categoría.