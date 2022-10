Mundial de Qatar 2022: el DT de Croacia completó una peregrinación de 120 kilómetros para pedir por la Copa

A fata de 45 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 las selecciones comienzan a prepararse y también sus protagonistas, quienes ya inauguraron su época de locas promesas para lograr el objetivo de ser los campeones.

En esta ocasión el DT de Croacia, Zlatko Dalic de 55 años, caminó alrededor de 120 kilómetros desde la ciudad de Livno en Bosnia-Herzegovina hasta el santuario de Medjugorje para pedirle a la Virgen por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Zlatko Dalic en plena peregrinación antes del Mundial

El seleccionador de origen Bosnio y católico muy creyente, posteó en sus redes sociales una imagen en donde se lo puede observar rezando frente a una estatua de la Virgen María y en la descripción de la misma, expresó: “Tres días - 120 km. ¡Gracias, Madre de Dios, por todas las bendiciones! ¡En ti, Señor, confío!”.

Recordemos que el lugar de esta peregrinación es Medjugorje, conocida como “La Colina de las Apariciones”, ya que en 1981, hace 41 años, un grupo de adolescentes fueron testigos de la aparición de la Virgen María. Claro está, que este suceso no ha sido reconocido nunca por el Vaticano, por lo que no es un lugar oficial de peregrinación.

Dalic y su compromiso religioso y futbolístico

Zlatko Dalic dirige desde 2017 a la selección croata y pese a mantener la espina clavada de la derrota ante Francia en la final del Mundial de 2018, la federacion amplió su contrato hasta la Eurocopa 2024.

El seleccionador ha sido clave para el buen andar futbolístico del país y parte de sus buenos resultados se lo debe a su inquebrantable fe religiosa.

Zlatko Dalic, seleccionador croata

“Toda mi vida he sido creyente y es así como he educado a mis hijos también. Intento ir a misa cada domingo. La fe me da la fuerza, siempre tengo un rosario en mi bolsillo y rezo antes de cada partido”, declaró en 2017 en una entrevista a Glas Koncila, un semanario católico en Croacia.

Zlatko Dalic y dirigiendo a la Selección croata

Recordemos que en Qatar, la Selección croata integra el Grupo F, donde se enfrentará a Canadá, Marruecos y Bélgica.

Además, Croacia se clasificó en septiembre a la última instancia de la Nations League que disputará en junio de 2023 y deberá enfrentarse a rivales de la talla de Italia, Países Bajos y España.