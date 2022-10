La fatal predicción de Ludovica Squirru para la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

Ludovica Squirru presentó su nuevo libro llamado “Horóscopo chino 2023: Conejo de agua” y aprovechó esta situación para realizar algunas predicciones de cara al Mundial de Qatar 2022 y el destino de la Selección Argentina.

La astróloga no tiene un buen augurio para los argentinos y expresó: “No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones”, comentó.

Ludovica Squirru, astróloga. Gentileza Claudio Herdener

Además, expresó que tuvo que rechazar una oferta de participación para una publicidad que daba a Argentina como campeona del mundo, debido a que respeta ante todo esta intuición que la acompaña hace más de 40 años: “Tuve una oferta de hacer una publicidad dela cerveza Quilmes sobre que íbamos a ganar y la verdad lo rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”.

Por otro lado, Squirru aseguró en sus pronósticos que hay un clima enrarecido en torno al Mundial y que por eso sus pálpitos le indican que el seleccioando quedará, otra vez, en segundo lugar. “Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que ‘ojo con Qatar’, porque hay pálpitos que indican que se puede enrarecer”, reflexionó.

Tras estas declaraciones, Ludovica opinó sobre la situación del país de cara al 2023 y sentenció: “Puede ser que recordemos al Mundial por lo que no quisimos ver estos meses, porque después pasa y vienen otras situaciones. El conejo no va a ser un año tan fácil”.

Tagliafico, Lo Celso, Martínez y Álvarez en el festejo del 1-0 de la selección argentina en Nueva Jersey ante Jamaica. (AP)

Por otra parte, en la súltimas semanas se conoció que un analista financiero alemán llamado Joachim Klemen, predijo, por tercer Mundial consecutivo, qué selección levantará el trofeo.

Klemen, quien acertó en que Alemania se consagraría en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018, explicó que su fórmula no solo analiza el nivel futbolístico y estadístico de los jugadores y la selección, sino también otros rubros: el PBI del país, la población y la situación económica.

Joachim Klemen acertó a Alemania campeón en 2014 y a Francia en 2018

De acuerdo a las conclusiones del matemático, el campeón de este Mundial será la Selección Argentina. Según los análisis, la Scaloneta eliminará a España en semifinales y a Inglaterra en la gran final, en una definición inédita.