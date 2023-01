Messi habló por primera vez tras ganar el Mundial y se refirió a la polémica con Van Gaal y Werghost: “No me gustó lo que hice”

El Mundial Qatar 2022 es sin duda uno de los acontecimientos deportivos que serán más recordados a nivel mundial, debido al buen nivel demostrado por los equipos y por su dramático desenlace, que coronó a Argentina como campeón del mundo e inmortalizó a Lionel Messi quien consiguió el título que siempre soñó.

Tras más de un mes de este recordado suceso, Leo Messi rompió el silencio y habló de todo lo que vivió puertas adentro del plantel campeón, quien se coronó en el estadio Lusail el pasado 18 de diciembre y también, las repercusiones posteriores a este tan esperado logro.

El festejo de Lionel Messi contra Louis Van Gaal.

En diálogo con Urbana Play y entrevistado por Andy Kusnetzoff, que visitó la casa del astro y le consultó sobre diversos temas que todos los hinchas del fútbol y los propios fans del jugador del PSG, querrían saber.

Entre tantos tópicos, Messi se refirió a lo sucedido en el partido contra Países Bajos en los cuartos de final, en el que tras más de 120 minutos y penales mediante, logró avanzar a semifinales.

Messi frente a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial (AP)

Messi habló sobre el encuentro contra Países Bajos

En un pasaje de la entrevista, Messi habló sobre Louis Van Gaal y Wout Weghorst, los dos representantes del país europeo con los el 10 afrontó una polémica en la cancha y en la zona mixta y reflexionó ya un poco más tranquilo.

“Lo que pasó salió de mí en el momento. Mis compañeros me decían lo que dijo Van Gaal antes del partido, a propósito. No me gustó eso que hice, dejar esa imagen, pero salió así, había mucho nerviosismo. Pasa todo muy rápido”.

Lionel Messi y el festejo del 2 a 0 ante Países Bajos, por cuartos de final de Qatar 2022. (Prensa Fifa).

Sobre lo ocurrido con Werghost, el astro sentenció: “Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas dentro de la cancha con ese jugador. Momentos de tensión, de roces, de cruces. La calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta pero recién había terminado el partido”, explicó Messi.