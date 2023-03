Luis García y el presente del Deportivo Maipú: “La diferencia llegará cuando la pelota comience a entrar”

Deportivo Maipú tuvo un debut mas que alentador en este 2023 en el torneo de la Primera Nacional, tras el triunfo frente a Chaco For Ever, donde expuso un juego dinámico y ofensivo que ilusionó al mundo Cruzado. Pero frente a Mitre, en Santiago del Estero, sufrió sus primer traspié, donde cayó 1 a 0. Luego, ante Chacarita Juniors, donde volvió a carecer de efectividad y perdió de local, 2 a 0.

Las derrotas consecutivas generaron algunos interrogantes sobre el equipo dirigido por Luis García. La crítica apunta a la gran cantidad de opciones que dilapida y lo fácil que suele recibir goles en contra, aún cuando no sea dominado por su rival de ocasión. Esos son los aspectos que deberá ajustar el entrenador del Botellero, quien aún no lo ha definido si realizar algunas variantes en el mediocampo y en zona defensiva, para el enfrentar mañana en su visita a Tristán Suárez, a las 17.

En su charla con Los Andes, el DT comentó: “Da bronca por la forma que se pierde, porque generamos muchas situaciones. Hay que seguir trabajando y tenemos que ser consecuentes con nuestro juego”.

Deportivo Maipú en su visita a Mitre de Santiago del Estero

- ¿Cómo ha sido la semana después de la derrota frente a Chacarita?

- Tranquila.Hablamos el lunes con los jugadores. Más que nada para ser claro con el mensaje hacia el grupo. Quedamos muy dolido con la derrota y en la forma que se perdió, conscientes de que jugando de la forma que jugamos el día domingo, vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder, pero creo que la gran diferencia va a llegar cuando la pelota comience a entrar. Eso es lo que importa, para poder ganar los partidos que nos merecemos.

-Eso lo decís por la falta de gol del equipo...

- Sí. En los primeros 40 minutos, hasta el parte cuando ellos hacen un tiempo, creo que si había una diferencia de tres goles, hubiese sido justa por todas las situaciones que habíamos generado. Después de eso nos golpeó la frustración de no convertir y la desesperación de algunos jugadores nos llevó a caer en errores y nos terminó de golpear el gol de ellos. A partir de allí cambió el partido y jugamos al ritmo de ellos. No volvimos a ser ese equipo agresivo de los primeros 40 minutos. Y como dice el famoso dicho, las pelotas que no entran en un arco, terminan entrando en el otro.

Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Qué pasó entre aquel gran debut frente a Chaco y las derrotas con Mitre y Chacarita?

-Con Mitre no siento que merecimos ganar, pero tampoco perder. Fue un partido chato, donde tuvimos 30 minutos muy buenos. Después de eso, en líneas generales el partido fue muy chato. Ellos no nos pateaban al arco y terminamos perdiendo el partido por detalles. En eso sí encuentro una similitud con el partido con Chacarita: los dos los perdimos por detalles.

Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Qué considerás que deben ajustar, además de la falta de gol?

-Siempre hay cosas por corregir. La realizad es que nos llegan poco y nos convierten, y eso no deja de ser importante. Si nosotros somos un equipo que genera mucho, eso significa que en el algún momento vamos a ganar, pero hay que mantener el cero en el arco propio. Porque eso nos va a permitir sumar de a tres y eso no nos está pasando. Son cosas para mejorar; necesitamos afianzarnos en defensa, porque todos los rivales te llegan y puede costar caro.