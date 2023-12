Luis García dejó de ser el DT de Maipú: “Una pena irme con las manos vacías”

Tras la derrota 1-0 ante Deportivo Riestra, Maipú no solo se quedó sin el sueño del ascenso a la Primera División, sino que también ocurrió un hecho que muchos no esperaban, como fue la inmediata renuncia de Luis García como DT del Botellero.

Lo cierto es que el elenco cruzado se lamenta y debe despedir a un entrenador que viene de firmar un proceso deportivo histórico y brillante con 63 puntos y una final del Reducido por el segundo ascenso.

El Deportivo Maipú se clasificó a las semifinales de la Primera Nacional de Fútbol , luego de ganarle 2-0 a Temperley, en el marco del encuentro de ida de los cuartos de final del Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los goles del Cruzado fueron convertidos por Santiago González y Rubens Sambueza Luis Osvaldo García Foto: Orlando Pelichotti

“Hoy fue mi último partido en el club. Le agradezco a todo Maipú por el cariño. Terminarlo con las manos vacías es una pena grande. Me hubiera gustado irme con la gloria, no con las manos vacías y quedar en la historia del club. Deportivo Maipú tiene que seguir creciendo. No lo digo como ex entrenador, sino como hincha”, manifestó Luis García ante la prensa.

“Me voy muy triste porque los jugadores y el hincha de Maipú se merecían lograr el ascenso”, fueron las últimas palabras de este entrenador que tiene, sin dudas, un futuro promisorio desde el banco de suplentes.

Maipú vs. Riestra, la gran final del Reducido de la Primera Nacional. / Gentileza: Prensa CDM.

Hernán Sperdutti se expresó sobre la renuncia de Luis García del Deportivo Maipú

Una vez consolidado el ascenso de Riestra y que el Deportivo Maipú se viera envuelto en una desazón infinita por el sueño fallido de subir a la Primera División del fútbol argentino, fue su presidente, Hernán Sperdutti, quien decidió hablar con la prensa

“Estoy orgulloso del cuerpo técnico, de los jugadores, de todo el grupo de dirigentes que nos acompañó todo el año y de toda esta gente que vino a alentar. No se pudo, no se dio y vamos a seguir intentando seguramente”, expresó el dirigente.

Hernán Sperdutti Fútbol Primera Nacional Deportivo Maipú Desde las 16 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el Deportivo Maipú recibirá la visita de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la 27° fecha de la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“El único camino es el laburo y el esfuerzo, así que estoy agradecido a la gente que vino, al cuerpo técnico y a los jugadores que dejaron todo en cada partido y es así, esto es fútbol”, añadió y luego se dio el tiempo de reconocer la labor de Luis García al mando del elenco cruzado: “Me gustaría que sigan todos, pero sería irrespetuoso de mi parte, ahora hay que barajar y dar de nuevo”, finalizó Sperdutti.

