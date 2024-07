Los mendocinos y el carácter necesario para pelear por un ascenso a Primera División

Luego del retorno de la competencia, tras dos semanas de parate por el inicio de la Copa América, las cosas tuvieron claros contrastes para Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima.

Mientras que el Cruzado perdió dos compromisos de forma consecutiva, el once del Lobo sumó dos triunfos que incrementaron la expectativa sobre el equipo del recientemente llegado Ezequiel Medrán.

Por eso, la tercera jornada desde la reanudación tenía valor especial para el Botellero. Y por eso el festejo especial de un triunfo tan ansiado como sufrido ante Arsenal. Apenas un 1-0 de pico y pala, con gol de Misael Sosa (el sexto de la temporada para él). Tres puntos de lucha y empuje hasta los segundos finales. Porque aunque el conjunto del Viaducto casi no llegó, provocó cierta incomodidad y se sabe que las derrotas en fila provocan ciertas inseguridades.

Había quedado bronca tras la caída en Tucumán. Por las formas y por el inmerecido del resultado final. “Lo que sucedió en San Martín (de Tucumán) fue injusto, pero es un tema que ya pasó. Ahora hay que pensar hacia adelante”, avisó durante la semana Juan Manuel Sara, el entrenador. Y en calle Vergara apareció otra vez el temple de un plantel que se paró para dar batalla después de dos duros golpes. Por eso, después del encuentro, el entrenador disfrutó las dificultades de los tres puntos en casa: “Fue un partido durísimo y sabíamos que iba a ser así. Arsenal es un equipo muy físico, de gente joven, que provoca duelos en toda la cancha y que sabíamos que iba a ser muy difícil. Y hay muchas cosas positivas. Primero un gol de pelota parada, que no los estábamos haciendo, mantener el arco en cero y volver al triunfo contra un rival que tiene menos de lo que merece. Porque es un equipo que está bien trabajado y que es muy duro”.

El sufrimiento del final, con los hinchas “abrazados” al alambrado, no pasó desapercibido para Sara: “Cerrar los partidos y no terminar pidiendo la hora es algo que está en el debe. Pero el rival te va llevando a partir de pelotazos y te va metiendo dentro de tu área. Rescato que no nos generó situaciones de gol, prácticamente”.

El Lobo crece con los resultados

La llegada de Medrán al Parque provocó un cambio rotundo en el rendimiento, y los resultados, del Lobo mendocino. Desde la llegada del entrenador santafesino, el equipo encadenó una racha que ya alcanza los seis encuentros sin derrotas y le bastó para meterse en zona de Reducido, despejando las dudas generadas en el inicio de la competencia.

Partido a partido, el equipo muestra una madurez y un crecimiento que se traduce en rendimientos y resultados. Pero los triunfos no son el único aspecto destacado, sino también el crecimiento defensivo del Blanquinegro, que lleva tres encuentros consecutivos sin goles en contra. Incluso, el domingo, en su debut bajo los tres palos mensanas, Matías Tagliamonte demostró por qué el cuerpo técnico creyó en sus condiciones. Un mano a mano que tenía destino de red fue la acción más destacada del portero, que por delante suyo tuvo una defensa con grandes rendimientos. Y aunque esta vez faltó profundidad y situaciones sobre el arco rival, Gimnasia había marcado goles en todos los partidos del proceso Medrán (10 goles en 5 juegos, con una media altísima de 2 festejos por encuentro).

Matías Tagliamone tuvo un debut a la altura de las expectativas mensanas, tras tapar este mano a mano que pudo ser gol de San Telmo.

En una zona disputadísima, donde hay 9 equipos separados por apenas 10 unidades, Gimnasia y Esgrima consiguió un lugar donde sostener sus esperanzas de volver a tener una temporada de protagonismo. Falta mucho, es cierto, pero algo cambió en la mentalidad mensana desde hace varias fechas. Bienvenido sea.