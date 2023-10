Luciano Benavídes y su Huqsvarna correrán por el desierto para perseguir el título del mejor del mundo

Durante la madrugada argentina del miércoles, Luciano Benavides correrá en Marruecos la quinta y última etapa del Mundial de Rally 2023, en la categoría “Motos”, con su Huqsvarna FR 450 Rally. En el caso de conseguir alguno de los tres mejores tiempos en la última etapa, el piloto oficial conseguiría alzarse con el Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC 2023, ya que se contemplan los resultados de todo el año.

Al terminar la 4° etapa y al llegar al bivouac, Benavides expresó: “Hoy fue una etapa muy difícil para mí, sabía que no podía equivocarme en nada y que tenía que darlo todo, porque de no ser así podría llegar a perder el campeonato. Trabaje mucho con mi psicólogo para manejar la presión y para disfrutar esto. Fue mi décima etapa del año, quería ganarla y lo logré. Mañana será a todo o nada, es la etapa final con 150Km de dunas, lo cual siempre abrir pista sobre ese terreno es más difícil, pero se que se puede. No puedo pensar en lo que harán los de atrás o qué pasará, yo estoy concentrado y enfocado en lograr el objetivo.”

Luciano Benavides lidera la categoría motos del mundial de Rally Cross Country. (@l.benavides77)

La Etapa 5, en la que Benavides cifra sus esperanzas de título, comprende el tramo de dunas Merzouga–Merzouga, tiene una extensión de 152 km. El argentino ha demostrado su destreza en la penúltima etapa de Marruecos y se mantiene al acecho de Toby Price y, gracias a su brillante actuación en la ntesala de la definición del rally, se encuentra empatado en puntos con el australiano. Sin embargo, en caso de empate, la decisión recaerá en función de los mejores resultados obtenidos a lo largo de la temporada, lo que favorece a Benavides.

Price, actual líder del rally, aventaja a Ross Branch por 5 minutos y 56 segundos en la general, un aumento de 10 segundos respecto a la etapa anterior. Mientras tanto, Benavides se mantiene en la tercera posición, a 6 minutos y 24 segundos del líder. El podio está dominado por pilotos Honda, con Pablo Quintanilla en la cuarta posición, Tosha Schareina en la quinta, Ignacio Cornejo, sexto y Adrien van Beveren, séptimo.

