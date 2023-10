Lágrimas de emoción: Ángel Di María confirmó que la próxima Copa América será su último torneo con la Selección

Ángel Di María, una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina, aunque para esta segunda doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no fue convocado por una lesión muscular, ratificó su idea de ponerle fin a su etapa con la celeste y blanca luego de la Copa América de Estados Unidos 2024. Justamente porque ahora quiere seguir disfrutando con la gente.

"Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él. No es lo mismo estar en la Selección, verte 3-4-5 días e irte que estar un año entero y verlo en los entrenamientos. Eso para mí era lo máximo y lo pude vivir".



Firma: Ángel Di María 🇦🇷, en @todopasa1043.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar”, declaró Di María, próximo a cumplir 35 años, en diálogo con el programa radial Todo Pasa.

"Cumplí todo con Leo. No es lo mismo estar en la Selección y verte 3, 4, 5 días, al toque jugás y te fuiste, a estar un año entero, verlo en entrenamientos. Para mí eso era lo máximo y lo pude vivir"



✍️ Ángel Di María y la experiencia de jugar con Messi en el PSG

Los campeones del mundo defenderán el título en junio del año que viene: será con los 10 combinados de la Conmebol y los seis mejores de la Concacaf, que se clasificarán como invitados a través de la Nations League 2023/24. Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado por ser el anfitrión.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último para mí con la Selección”.



Ángel Di María, en @todopasa1043. 💔🇦🇷

La 48° Copa América, cuya fecha no fue especificada pero sí la estación del año (verano del hemisferio norte), sería la séptima participación para Lionel Messi, quien muy probablemente festeje durante el torneo los 37 años que cumplirá el 24 de junio de 2024.

“Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él. No es lo mismo estar en la Selección, verte 3-4-5 días e irte que estar un año entero y verlo en los entrenamientos. Eso para mí era lo máximo y lo pude vivir”, remarcó.

El ex-Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros equipos, acumula numerosos títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan los tres cosechados con la Albiceleste: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

🚨Ángel Di María, sobre un posible regreso a #RosarioCentral: "En junio se termina mi contrato en #Benfica y está esa posibilidad de volver".

🎙️ @todopasa1043

Consultado sobre su futuro profesional a nivel clubes, teniendo en cuenta que en Benfica tiene contrato hasta junio de 2024, el atacante aclaró: “En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Rosario Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando”.

“El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central”, sentenció.

