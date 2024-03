Luciano Abecasis: “Pudimos cortar con la caída libre en la que veníamos”

Desde hace dos partidos que no ocupa la titularidad y, tras estar abajo 2 a 0 en el marcador, el entrenador echó mano al banco de suplentes y Luciano Abecasis fue una de las variantes fundamentales que realizó Martín Cicotello en Independiente Rivadavia, que terminó igualando un partido increíble frente a Atlético Tucumán, 2 a 2.

El lateral derecho Azul ingresó como volante y sin dudas junto a Napolitano y Cavallaro le cambiaron la cara al conjunto del Parque, que dominó ampliamente el complemento y estuvo a punto de traerse los tres puntos para Mendoza.

Además de ser el hilo conductor, Luciano Abecasis hizo un golazo desde uno 25 metros, luego de trasladar el balón unos metros y sacar un remate que se clavó en el ángulo derecho del arco defendido por Devecchi. El descuento fue el impulso que necesitó el equipo mendocino para ir por el empate.

Independiente cortó una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sumó un punto de oro, que puede llegar a ser el punto de la recuperación. Lucho Abecasis fue la gran figura del partido, el ex River y Godoy Cruz, tras el encuentro comentó : “Nosotros intentamos llevarnos los tres puntos, sabemos que estamos en una situación muy difícil, el compromiso es mucho, se hace aún más complicado. Creo que esta vez tuvimos una levantada en el segundo tiempo. Esto repetitivo y muy viejo, pero hay que doblegar esfuerzos, seguir y ojalá que podamos tener más minutos como en el segundo tiempo, donde lo superamos a Atlético”, aseguró.

El entrenador Cicotello lo puso de volante, una posición en la que Abecasis sorprendió no solo por la actitud sino de la manera que lo hizo. Respecto a ello, dijo: “Con el paso de tiempo por ahí, uno va interpretando un poco mejor el juego, Rodo (Rodolfo de Paoli, ex entrenador Azul) ya me había probado en esa posición y creo que había tenido buenos partidos. El nuevo entrenador intentó conmigo en el medio y por suerte pude dar la pelota, manejar y hacer crecer el equipo”, indicó.

Un punto que valioso y en un momento crucial para poder cortar la racha negativa: “Sí, es un punto importante, más allá de que queríamos ganar, pero hoy el fútbol, el juego, la situación nos permitió que empatáramos. Pudimos cortar esta caída libre en la que veníamos, pero bueno, no alcanza, somos conscientes de que no alcanza. Queremos terminar lo queda de este torneo dando una mejor imagen, sumando la mayor cantidad de puntos que podamos y darle alegrías a nuestra gente que tanto tiempo sufrió, tanto tiempo esperó este momento y, queremos que se un año para disfrutar”, concluyó el jugador.