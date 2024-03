Otra derrota que duele y mucho: Maipú cayó ante All Boys por 3-2 y no levanta cabeza en la Primera Nacional

No hay caso. Maipú no levanta cabeza y se hunde en el último puesto de la zona A de la Primera Nacional. Siete juegos, seis derrotas y un empate. Por la 7° fecha de la temporada 2024, cayó por 3-2 ante All Boys. El equipo de Sara, pagó muy caros sus errores defensivos.

Antes del minuto de juego, el Cruzado caía por 1-0 con un tanto un de Vega. Le costó reaccionar al Cruzado y cuando hacía pie en el estadio del Albo, un zapatazo al ángulo de Tolosa, selló el 2-0 a los 30 minutos del partido. Maipú sintió el golpe y se desvaneció. Por esta razón, sobre los 40 minutos de juego, apareció en el área Bovone, aprovechó un pésimo rechazo de la última línea Botellera y estampó 3-0. De inmediato y sin buscarlo, el Cruzado llegó al descuento a través de Almirón. Entretiempo.

En el complemento se vio otra cara de Maipú. Fue compacto por momento y tuvo situaciones de peligro. Es más, logró otro descuento a través de Viguet. Lo buscó, lo intentó pero cada ataque de All Boys hacía temblar el arco visitante.

Pitazo final, derrota de Maipú y pésimo arranque de temporada para el Cruzado, que arañó el ascenso a la Liga Profesional y hoy, dos meses más tarde, está en zona de descenso directo al Torneo Federal A.

Todos los goles del triunfo de All Boys por 3-2 ante Deportivo Maipú

GOL DE ALL BOYS. Antes del minuto de juego, Alexis Vega anotó para el Albo. Desconcentrado el Cruzado.

⚪⚫ ¡EL ALBO LO GANA DESDE EL ARRANQUE! ⚽#PrimeraNacionalenTyCSports Al 1' de juego, Alexis Vega anotó el tanto para All Boys. pic.twitter.com/8B2PikVOnA — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2024

GOL DE ALL BOYS. Franco Toloza, metió un golazo para poner el 2-0 para el dueño de casa. Tremendo.

⚪⚫ ¡GOLAZO DEL ALBO! ⚽#NacionalEnTyCSports A los 30' del primer tiempo, Franco Toloza metió este golazo para All Boys. El conjunto de Floresta gana 2-0. pic.twitter.com/MYw9mpXEIr — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2024

GOL DE ALL BOYS. Tobías Bovone, marcó el tercer tanto de All Boys ante Maipú. Goleada.

⚪⚫ EL TERCERO DEL ALBO ⚽#NacionalEnTyCSports A los 40' del primer tiempo, Tobías Bovone convirtió el tercer tanto para All Boys. pic.twitter.com/grVbKsvBJf — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2024

GOL DE MAIPÚ. Descontó el Botellero a través de Ezequiel Almirón.

🔴⚪⚫ ¡DESCONTÓ EL BOTELLERO!#NacionalEnTyCSports A los 43' del primer tiempo, Ezequiel Almirón convirtió el tanto para Deportivo Maipú. pic.twitter.com/K30thzV3ZZ — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2024

GOL DE MAIPÚ. Matías Viguet marcó el segundo gol del Cruzado. Maipú volvió a descontar.

🔴⚪⚫ ¡GOL DEL BOTELLERO! ⚽#NacionalEnTyCSports A los 15' del segundo tiempo, Matías Viguet anotó el segundo tanto para Deportivo Maipú. pic.twitter.com/gWacN6CCeC — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2024

All Boys vs Deportivo Maipú: minuto a minuto y todas las estadísticas