Abuso sexual en Vélez: qué dicen los chats entre Sebastián Sosa y la periodista que lo denunció

En las últimas horas se filtaron chats que habrían mantenido Sebastián Sosa, uno de los implicados en la causa de abuso sexual y la joven periodista de 24 años, quien pactó con el experimentado guardametas un encuentro en la habitación donde se encontraba la delegación del club de Liniers.

Los chats entre Sebastián Sosa y la periodista

La denunciante reveló dichas pruebas, donde se detalla una conversación fluida con Sosa en la que dialogan sobre “la pastilla del día después”, que suele ser utilizada en casos de abuso.

Se difundieron los chats entre Sebastián Sosa y la denunciante



En los mensajes, la joven acusa a Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín de abusarla sexualmente. El lunes se llevará a cabo una Cámara Gesell con la víctima.





Antes de pactar el encuentro, el arquero uruguayo de Vélez y la periodista cuya identidad se encuentra reservada, coordinaron mediante mensajes, su reunión en el hotel Hilton de Tucumán.

Se filtraron los chats de Sebastián Sosa con la periodista que denunció a los futbolistas de Vélez por violación





“Soy Seba. ¿Entonces te te venís al hotel y tomamos algo? ¿Te parece?”, se presentó el arquero de Vélez. A lo que la periodista contestó: “Bueno dale, avisame la hora”.

“¿Tenés amigas? Así no venís sola y nos juntamos con algunos compañeros”, dijo Sosa, invitando a la joven y convocando a sus amigas. “No, la verdad que estás cosas las hago sola. No me gustaría que se comente nada o que alguien meta la pata”, replicó.

El experimentado arquero insistió para que la mujer de 24 años invite a sus amigas así se encontraban en su habitación del hotel con otros jugadores del Fortín: “También hubiera estado lindo compartir un momento todos juntos, somos 3 o 4 compañeros nomás, porque no da para hacer tanto descontrol”, sin embargo, la comunicadora se negó y asistió por su cuenta a encontrarse con el futbolista uruguayo.

Qué dicen los chats entre Sebastián Sosa y la periodista que lo denunció por abuso sexual

*Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

