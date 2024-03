Ni Maradona ni Messi, para el Flaco Menotti el mejor jugador de la historia fue Pelé: “Fue algo imposible e irrepetible”

César Luis Menotti, Director General de Selecciones de la AFA y campeón del mundo con la Selección Argentina, ponderó a Pelé como el mejor jugador de la historia, nada más ni nada menos que por sobre Diego Armando Maradona y Lionel Messi. “Si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos”, afirmó.

"Hay un futbolista que si jugara hoy ganaría él solo todos los partidos 5-0. Es Pelé. No se puede comparar. Fue irrepetible. Lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año. Yo era suplente suyo. Fue lo más grande que vi en mi vida".



Durante una entrevista con Radio Splendid, el Flaco, palabra autorizada dentro del fútbol, fue parte de la eterna discusión que envuelve a este deporte: ¿Quién es el mejor de la historia? Sin embargo, el rosarino no titubeó y eligió entre Pelé, Cruyff, Di Stéfano, Maradona y Messi. “Hay uno que no, hay uno que no tiene... No, no se puede comparar, es imposible. Hay uno que si hubiese jugado hoy ganaría él solo los partidos. Los partidos 5 a 0, solo él contra todo. Que se pelee con Pelé no se puede comparar”, expresó en primer lugar.

Luego, ya con una decisión tomada, agregó: “Después tenemos a Diego. Tenemos a Cruyff, que fueron hermosos, que fueron grandes. Di Stéfano, ahora a Messi. Pero Pelé fue una cosa imposible. Y lo digo con la seguridad de haber convivido con él un año, jugando todos los días, siendo suplente de él”.

Tras sus pasos por Boca y el equipo neoyorquino The Generals, Menotti se sumó el mítico Santos de Pelé en 1968 y vivió el día a día en el Peixe, donde recordó una anécdota con el crack brasileño. “Un día Pelé salta, saltó dos metros, y dio un pase con el pecho de 20 metros que lo dejó a uno solo. Uno me dijo ‘este hijo de puta no es un jugador de fútbol’. Y no, es verdad. Un jugador de fútbol no hace esos pases, no da un pase con el pecho. Pelé fue lo más grande que vi en mi vida”, aseguró.

Y por último, para reafirmar su elección, sentenció: “No, incomparable. Mira que me ha tocado, inclusive he jugado en partidos amistosos con Di Stéfano, con Sívori, con Diego… Pero esto no quiere decir que los otros no hayan sido fenómenos. Pero Pelé fue algo imposible e irrepetible para mí”.