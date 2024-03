Un punto que vale oro. Adiós la racha negativa de 7 derrotas consecutivas. Muestra de carácter, futbol y un empate que significa mucho desde el punto anímico. Independiente Rivadavia caía 2-0 en Tucumán y terminó igualando 2-2 con goles de Abecasis y Tesuri. Puntazo del Azul. El primero de la era de Martín Cicotello.

El análisis del primer tiempo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia

Tan deslucido como desprolijo fue el comienzo del encuentro. Urgidos por una zona donde el que se equivoca se hunde, los dos buscaron el orden defensivo como prioridad. No fue bueno ese cuarto de hora inicial, donde el balón fue y volvió por el aire, sin que ninguno supiera darle un mejor destino. En ese lapso, el local dilapidó una situación inmejorable cuando Bajamich no pudo en el mano a mano ante Marinelli.

Lo que siguió fue el primer gol de la noche, tras un potente remate de Acosta que no pudo ser evitado por el “1″ leproso y el derrumbe visitante. ¿Por qué? Porque Independiente Rivadavia se quebró en el mediocampo, dejó venir a su rival y le cedió el balón. Eso provocó un par de situaciones que pusieron a sufrir a los corazones leprosos.

Un remate de Tesuri que tuvo movimientos similares a la apertura del marcador, encontró bien parado a Marinelli, quien desactivo lo que pudo significar otro festejo tucumano.

Desbordado, sin participación de sus hombres más adelantados, no mejoró la imagen del equipo respecto de partidos anteriores. Más allá de algunas aproximaciones a su área, Devecchi fue un espectador de lujo durante esta primera mitad.

Ese primer capítulo mostró a un equipo sin reacción, en una floja noche (una más) y desequilibrado por un rival que apenas mostró algo más de criterio para hacer correr el balón, aprovechando la confusión mendocina. Esa que, pasada la media hora de juego, le permitió ampliar el marcador al elenco local. Un centro al segundo palo encontró a Estigarribia y cedió de cabeza para Tesuri, quien solo tuvo que empujar. Lejos de la marca, sin respuestas ante los lanzamientos cruzados, la Lepra sufría. El desconcierto era total y la falta de respuestas individuales obligaba a pensar en cambios. Cualquier adjetivo para expresar el pésimo primer tiempo le quedaba chico a la noche. No hubo nada para destacar y mucho para repensar.

Ciccotello decidió patear el tablero y realizó tres cambios en el entretiempo. Claramente, el entrenador no estaba conforme con el primer tiempo. Adentro Cavallaro, Abecasis y Napolitano; afuera Reali, Ham y Soñora.

¿Cambió el panorama? Al menos hubo otra intención y el Azul jugó unos metros más adelantado. Ganó en criterio para hacer correr el balón y desde el empuje de sus laterales consiguió jugar en campo rival.

AtléticoTucumán ya no fue tan preciso en la entrega y el duelo se debatió en la zona media. Ahora, casi no había grandes situaciones sobre los arcos, pero Independiente Rivadavia consiguió el descuento desde un verdadero golazo de Abecasis, quien la clavó en el ángulo derecho de Devecchi desde unos 25 metros. Fue el impulso que los mendocinos necesitaban para seguir insistiendo. A partir de ese momento, se invirtieron los roles. Atlético Tucumán no consiguió cruzar la mitad del campo y el Azul fue en busca del empate, que terminó llegando sobre los 35 minutos, cuando un centro al punto penal encontró un formidable cabezazo de Cavallaro y la merecida igualdad.

A esa altura, la Lepra había cambiado radicalmente su imagen, gracias a las modificaciones que llegaron en el entretiempo. Fue un cambio notable que permitió no solo alcanzar el empate, sino potenciar lo colectivo desde un crecimiento individual. El Decano durmió y los mendocinos aprovecharon para alcanzar la igualdad.

Sin embargo, tocó sufrir en los minutos finales, cuando el local sintió el cachetazo de haber despilfarrado un tiempo. Ahí fue cuando apareció la humanidad de Marinelli para cerrar el arco y cortar la sequía que ya empezaba a asfixiar.

Los goles de Atlético Tucumán 2 - Independiente Rivadavia 2 por la Copa de la Liga Profesional

GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN. Acosta selló el 1-0 de Atlético Tucumán sobre Independiente Rivadavia.

UN SABLAZO INATAJABLE: el Bebe Acosta puso el 1-0 de Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia en la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/srzG83iPxI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2024

GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN. Renzo Tesuri marcó el 2-0 a Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia.

⚽ GOL de Renzo #Tesuri para el 2-0 de Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/4An4h4CTyX — Tiempo Extra (@TiempoExtra_web) March 17, 2024

GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Luciano Abecasis con un golazo, descontó para el Azul del Parque.

QUE GOLAZO LUCHO ⚽️🔥



El gol de Luciano Abecasis para poner en partido a #IndependienteRivadavia ante #AtléticoTucumán en la #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/EbgxOvHzdq — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) March 17, 2024

GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA. La Lepra llegó al empate tras un cabezazo impecablde Sartori.

LA LEPRA LO EMPATA EN TUCUMÁN



El gol de Sartori para que #IndependienteRivadavia empate el partido ante #AtléticoTucumán en la #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/4UdzN48RL5 — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) March 17, 2024

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto y todas las estadísticas

