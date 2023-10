Lautaro Martínez sería titular a pesar de la inesperado noticia que recibió en horas de la mañana

No es casualidad que Lautaro Martínez sea una de las dudas, junto con la presencia de Lionel Messi, que debe resolver por estas horas el seleccionado argentino, Lionel Scaloni para armar el once que pondrá en el MÁS Monumental para enfrentar a Paraguay, mañana por la tarde noche. En el caso del capitán, se sabe, llega con poco rodaje tras superar una lesión, lo mismo que el “Toro”, quien en las últimas horas recibió una dura noticia y la cual involucra a una mujer mendocina que falleció a principio de año.

¿Qué pasó? Según se informa desde Italia, Milagros Lizzola trabajaba como niñera de la hija mayor de Lautaro Martínez y su pareja, la también mendocina Agustina Gandolfo. Lizzola murió tiempo después, a causa de un cáncer, unos meses después de ser despedida, por lo que la familia de Milagros le inició acciones legales a la famosa pareja y por lo cual en las últimas horas se expidió la justicia laboral de Milán. En tal sentido, según el periodista italiano Daniele Mari, Martínez y Gandolfo deberán recompensar a la familia de Milagros con “una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”.

Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi fueron titulares en el cruce del Inter y Benfica por la Champions League. El Toro es el goleador del Calcio con 10 tantos.

Más allá de esto, Lautaro tiene la mente en la Selección y Scaloni le daría la titularidad en el encuentro con Paraguay. Es que si bien el entrenador no confirmó el equipo, Lautaro fue parte de la práctica y todo hace suponer que será de la partida. El equipo, en consecuencia, sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La idea de jugar con un doble “9″, con Lautaro y Julián Álvarez, no es descabellado y hasta el propio seleccionador nacional lo aclaró en conferencia de prensa. “Que jueguen juntos no es un problema. Dependerá del partido, de si creemos que pueden jugar juntos, no sería un inconveniente. Más allá de que son los dos 9, tienen características diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido, ya tenemos una idea y en base a eso decidiremos”, explicó Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Hasta el momento, Julián y Lautaro compartieron ataque en algunos momentos puntuales. No lo hicieron jugando desde el arranque porque Scaloni prefiere iniciar con un tridente, con Messi y Ángel Di María (cuando están en condiciones físicas) junto a uno de los centrodelanteros. Para esta convocatoria no pudo estar Fideo por una lesión. ¿Será el momento de ver al Toro y a la Araña juntos?