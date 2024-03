La magia del Maestro Legrotaglie al servicio del Tomba en un amistoso ante el Santos de Pelé

El 1 de marzo de 1964 miles de mendocinos tuvieron la fortuna de presenciar un histórico encuentro entre un reforzado Godoy Cruz Antonio Tomba con el Santos de Brasil, ese equipo que tenía entre otros, la destacada figura de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. En el Tomba, la figura era nada menos que Víctor Antonio Legrotaglie, que había sido cedido a préstamos para este amistoso.

El partido dio comienzo a las 17, cuando el árbitro Pablo Páez pronunció el pitazo inicial. Quienes recuerdan el encuentro, comentaron que “O’Rey” demostró todo su talento y deleitó a todos los aficionados con su calidad en un repleto Feliciano Gambarte. Del otro lado, gambetas y algunas jugadas espectaculares del “Víctor”. El resultado, es anecdótico. Fue 3-2 para los brasileños con tantos de Toninho (S) a los 29´ del PT y los restantes en el ST convertidos por Hardaan Curi (GC) a los 4´, Peixinho (S) a los 14´, Atilio Marchiori (GC) de penal a los 24´ y nuevamente Peixinho (S) a los 44´. Ambos brindaron un espectáculo emocionante, donde el Expreso se esmeró por completo y le hizo “partido” a un rival que estaba conformado por muchos jugadores del Brasil campeón del Mundo en 1962.

Esa tarde, en la Bodega, el dueño de casa formó con: Juan Filizzola, Atilio Marchiori, Hugo Sitta, Juan Carlos Díaz, Tito Torres, Jorge Entrerríos, Patricio Jofré, José Maria Feijoo, Víctor Legrotaglie, Lisboa (Hardaan Curi), Osvaldo Aliendro y Juan Fernández (Roberto Reggio). En tanto que entre los suplentes, se ubicaron: Pieruz, Cortez y Santilli y el director técnico fue: Luis Alonso Pérez.

Por el lado de Santos, el técnico Vianna Da Silva, dispuso de: Gilmar, Ismael, Geraldinho, Mengalvio (Lima), Haroldo, Joel, Peixinho, Rossi, Toninho (Aldir), Pelé y Pepe (Dorval), mientras que entre los sustitutos, estuvieron: Laercio, Juan Carlos, Dalmo y Zito.

El Santos de Pelé jugó un amistoso contra el Tomba, que tuvo como máxima figura a Víctor Legrotaglie. / Gentileza.

Una gran previa entre el Tomba y el Santos que sacudió al país

Antes de que el equipo brasileño pisara suelo provincial, los medios de prensa brindaron diferentes informaciones sobre este encuentro histórico en el Gambarte. Y no era para menos por la gran cantidad de estrellas que iban a estar frente a frente. Cuentan, algunos privilegiados, que los brasileños no podían creer -ni detener- las jugadas de “El Víctor”. No obstante, la magia del “Maestro” no alcanzó. “Pelé es (todavía vivía) un tipo fenomenal. Quizá se pensó que nos iban a hacer cinco goles pero nada que ver, fue muy parejo. El ‘Negro’ es un jugador que no se puede comparar con nadie. Es preferible decir que fue un genio y no compararlo con Diego Maradona y Lionel Messi. Son todos iguales”, comentó Legrotaglie en una nota con Infobae. En esa nota, el “Víctor” dijo que después de ese partido le acercaron innumerables ofertas para convencerlo de sacarse la camiseta de su amado Gimnasia y Esgrima, pero que ni el reconocimiento de equipos como River, Boca, Inter de Milán y el Real Madrid, fue suficiente para lograrlo. “Yo nunca me quise ir de acá, ganaba mucha guita y tenía todo, incluso a mi novia de los 11 años. No podía despegarme. De Gimnasia no me iba ni aunque me ofrecieran lo que quisiera”, dijo.

Incluso, hasta el Cosmos, tiempo después, también se mostró interesado, y la respuesta fue la misma. Legrotaglie era de pura cepa. Y hasta uno de sus mejores amigos en el deporte provincial, quiso convencerlo para que aceptara alguna de las ofertas, aunque no lo logró. Nicolino Locche, el “Intocable” no le gustaba el fútbol pero se rendía ante los firuletes de “Víctor”. “Éramos amigos de muchos años. Yo también lo fui a ver a todos lados, incluso entrenaba y guanteaba con él. Era algo espectacular… ¿Sabés cómo me dejaba la cara? Y eso que apenas me tocaba”, dijo alguna vez Legrotaglie, el ‘Patón’ (Calzo 42 y mirá el lomo que tengo. Era para que la pelota agarrara un buen chanfle. Y el apodo Calzoncillo me lo pusieron cuando se enteraron de que no usaba ropa interior para jugar. Y tampoco cuando usaba traje… Se me hacía más cómodo, era una costumbre” otro de los seudónimos que recibió en la época cuando se lucía junto a otros futbolistas desequilibrantes del Gimnasia como el “Bolita” Sosa, el “Polaco” Torres y el “Cachorro” Aceituno.