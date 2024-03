El postergado encuentro entre dos ídolos que se dará rodeado de grandes estrellas: Víctor Legrotaglie y Diego Armando Maradona

El deceso de Víctor Antonio Legrotaglie dejó un vació difícil de llenar, no solamente en su familia y amigos. También enluta al fútbol argentino en su conjunto. Muy parecido, por estas latitudes, cuando Diego Armando Maradona le dijo adiós a esta vida y se marchó para encontrarse con otras glorias del deporte en el olimpo de lo desconocido. Allí estará también el “Maestro” por lo que finalmente podrá producirse el encuentro con el “Diego”, una reunión que estará rodeada de estrellas y donde ambos seguramente podrán hablar de lo que más le gusta.

El encuentro entre Maradona y Legrotaglie pudo producirse en octubre del 2019 cuando el “Diez” llegó a la provincia para un encuentro entre su Gimnasia y Esgrima La Plata y Godoy Cruz, sin embargo, nada de eso pasó. Fue un mal entendido. El pedido del exDT del Lobo finalmente no fue tal y si bien Víctor fue hasta el supuesto punto de encuentro, se marchó con la angustia de no haber podido juntarse con el otro gran ídolo del fútbol argentino.

“La invitación me sorprendió, es algo fenomenal. Le voy a llevar una camiseta firmada”, había comentado Legrotaglie, entonces de 82 años, sobre el encuentro que terminó con un final poco feliz para él. Antes, había recordado, entre risas, que: “No quiero que venga el Diego porque me saca todos los títulos, je”. En esa entrevista concedida a TyC Sports, el ‘Maestro’ también sacó chapa de lo grande que fue, al comentar: “Tengo 12 goles olímpicos y a veces hacía varios de tiros libres”. Marcó 66 desde esa vía, más que Maradona.

Tras la frustrada reunión, Diego aclaró el tema en conferencia de prensa: “Yo me acuerdo de Víctor Legrotaglie y era un gran jugador, pero yo no pedí verlo porque no sé dónde vive y no puedo pedir cosas que no se puedan cumplir”.

Tras la confusión en el hotel Fuente Mayor de Vista Flores y de varias horas de espera, quien rompió el silencio fue Carina Legrotaglie, hija del Víctor, quien comentó: “Nos dijeron que iba a cenar y después a bajar. Le dijimos que no. Él es ídolo, mi papá también es ídolo”. Y continuó: “Me pareció que no tenía por qué esperarlo”. “A los ídolos hay que cuidarlo y a él hay que cuidarlo”, dijo en referencia a Maradona y agregó: “Por eso a mi papá lo cuido tanto”.

Diego Armando Maradona y Víctor Antonio Legrotaglie, dos nombres que al escucharlos, una lágrima que reza “fútbol” invadía las mejillas de todos. Son dos superhéroes que difícilmente puedan ser igualados, aunque quizás quien más cerca haya estado, es un tal Lionel Andrés Messi. Ahora ambos, por fin, podrán encontrarse.