La increíble censura que sufrió el Papu Gómez tras subir una foto a Instagram

Los integrantes de la Selección Argentina no solo son reconocidos por su talento dentro del campo de juego, sino por el sentido de unión que tienen fuera de la cancha y que plasman en sus redes sociales. Uno de los más activos es Alejandro “Papu” Gómez que sufrió hace horas una insólita advertencia por parte de Instagram.

El volante del Sevilla compartió con sus seguidores un posteo en el que colocaba varias imágenes. La primera de estas imágenes es la de un grupo de lobos, mientras que la segunda se encuentra junto a Messi, De Paul y Paredes en el frente y describió esta publicación como “La Manada”.

El posteo del Papu Gómez

Inmediatamente, el futbolista fue notificado por la app: “Los verificadores de datos indicaron que al menos una foto o un video de esta publicación contiene información falsa”, se podía leer en la advertencia de la aplicación de Meta.

El posteo del Papu Gómez que recibió una dura advertencia de Instagram

Según africa check’, el motivo por el que ocurrió esto es porque “esta información no tiene base real. No, los lobos no pueden enseñarle a la gente una lección de liderazgo”. Una indicación extraña teniendo en cuenta que las intenciones del Papu eran todo lo contrario.

El posteo del Papu Gómez que recibió una dura advertencia de Instagram

Pese al inconveniente, el posteo sigue en pie, aunque con una salvedad: Gómez borró la tercera imagen y, en su lugar, añadió una suya corriendo con la indumentaria de entrenamiento de AFA.

La imagen que subió el Papu Gómez entrenando

La cábala de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel para los partidos de la Selección

Rodrigo De Paul aprovechó un descanso en el medio del duro entrenamiento de la Selección Argentina con miras al encuentro del martes a las 21 contra Jamaica en el Red Bull Arena de New Jersey, y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su pareja, Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

“BRILLÁ. será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas porque vos sos MAGIA”, comienza el mensaje que De Paul publicó y donde aparecen en el fondo las manos de ambos, cruzadas, una sobre otra y en el que se puede observar en sus respectivas muñecas una pulsera roja con siete nudos.

El romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Esta pulsera es llamada “Hilo rojo del Kabbalah” que, según los especialistas, protege a su portador del mal de ojo, alejando la envidia y atrayendo la buena suerte. Aunque ambos no han dado explicaciones al respecto, se presume que se trataría de una cábala para tener buena suerte en sus respectivas profesiones.